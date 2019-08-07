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Путин не остановится: Климкин предупредил украинцев о новой угрозе

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Угроза федерализации Украины по российской модели сейчас наиболее реальная за все годы нашей независимости.

Такую точку зрения на встрече с ветеранами войны на Донбассе выразил министр иностранных дел Павел Климкин. По его словам, она не является абстрактной, это "серьезные путинские сценарии раздалбывания Украины изнутри".

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"Путин и не отдаст Донбасс Украине, потому что через него ему надо федерализировать Украину и вести переговоры с Западом на своих условиях. Пророссийские эксперты из Украины на конференциях на Западе не скрывают, что да, у нас сейчас новая реальность, перезагрузка, но после нее равно придет пророссийская реальность. Поэтому мы должны не дать пророссийским силам, это не только Медведчук, стать игроком в украинском политическом поле", – призвал министр.

Владимир Путин и Украина

Владимир Путин и Украина

Телеканал 24

Как сообщал OBOZREVATEL, Климкин рассказал об опасном план Путина в отношении Украины.

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Темы
Угроза федерализации Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Павел Климкин Виктор Медведчук
Место
Украина
Теги
Россия Новости России
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каратель свидомитов
каратель свидомитов
ваша трусость по отношению к федерализации лишь доказывает, что вы получили чужие земли!
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филипп филипыч
филипп филипыч
дык путин должен был напасть еще до выборов? тягнибок не даст соврать
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