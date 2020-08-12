Путин не нападет на Украину, ему нужна Беларусь, – Пономарев

Россия вряд ли пойдет открытой войной на Украину этой осенью. У главы РФ Владимира Путина сейчас стоит задача поглотить Беларусь.

Об этом в интервью "Гордону" рассказал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев.

"В случае с Украиной я думаю, что это больше бряцание оружием. Как любят говорить в Кремле, "принуждение к миру". Они считают, что могут напугать украинскую элиту и заставить ее идти навстречу тем требованиям, которые они выдвигают в связи с особым статусом (Донбасса – Ред.), выборами и всем прочим, что должно произойти по Минским соглашениям", – сказал он.

Пономарев отметил, что Путин, как политик, уважает силу, и поэтому давит на Украину.

"И считает, что Зеленский (президент Украины – Ред.) – президент, который не может справиться с националистами внутри страны, что он не обладает полнотой власти, что он не в состоянии принимать единоличные решения и отвечать за соглашения, достигнутые в ходе переговоров. А раз так, то давайте мы его задавим подобными угрозами – и пусть он примет необходимые решения из страха. Либо сам качнется в сторону России, когда столкнется с массовыми протестами внутри страны, либо же к власти придет ОПЗЖ Медведчука (Виктор Медведчук – ред.)", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Илья Пономарев рассказал, закончит ли президент Украины Владимир Зеленский войну на Донбассе.