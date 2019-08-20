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"Путин не изменит условий!" Портников объяснил позицию президента России по Донбассу

1.8т Читать материал на украинском

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет сохранения полного контроля над Донбассом.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", напомнив, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава РФ вновь повторил условия, при которых может состояться встреча в "нормандском формате".

В частности, это полная имплементация решений, которые предоставят автономию оккупированным районам Донбасса, и амнистия лидеров боевиков.

"Если упростить эти условия российского президента, мы увидим, что Путин хочет сохранения полного контроля над Донбассом (а, возможно, и расширения территории контроля, ведь не случайно же он упрощает порядок выдачи паспортов). Да, Донбасс номинально будет считаться украинской территорией, но на самом деле будет государством в государстве. Путин хочет избежать ситуации, при которой в случае урегулирования конфликта территория Донбасса возвратится под контроль Киева. Но при этом ему нужно, чтобы марионеточные "политики" оккупированного региона принимали участие в управлении Украиной — вот зачем ему нужна амнистия", — написал он.

Владимир Путин

Владимир Путин

По словам Портникова, условия Путина — это не условия окончания войны, это всего лишь условия, на которых он согласен встретиться в "нормандском формате".

"И уже понятно, что эти условия не изменятся — потому что Путину совершенно незачем их изменять. Более того, он может рассчитывать, что западные участники "нормандского формата" будут оказывать давление не на него, а на украинского президента Владимира Зеленского. Потому что если и Зеленскому, и Макрону для доказательства своей политической состоятельности нужна встреча в "нормандском формате", то пусть украинский и французский президенты и разбираются между собой. А Путин может подождать", — подчеркнул журналист.

Он отметил, что Макрон уже стал высказываться относительно самой возможности проведения встречи в "нормандском формате" более осторожно, чем в недавнем прошлом.

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"Возможно, встреча с Путиным в форте Брегансон продемонстрировала французскому президенту всю тщетность его усилий по изменению позиции российского коллеги. Но тогда тем более остается коллега, чью позицию можно изменить — украинский президент. Сам факт того, что Макрон говорил о смене власти в Украине как о некоем "новом факторе" в разрешении конфликта — так, как будто Украина не жертва, а участник войны и окончание конфликта действительно зависит от позиции ее президента, а не от позиции президента России — уже говорит о манипулятивности подходов французского президента и его готовности использовать неопытность Зеленского для достижения собственных политических целей", — уточнил Портников.

По его словам, то, что в кулуарах Брегансона французские дипломаты рассказывали журналистам, что Зеленский сделал некие новые — и никому пока не известные — предложения, с которыми Путин может согласиться, — доказывает, что манипуляции "доброжелателей Кремля" на Западе не знают никаких "красных линий".

"Потому что единственное предложение, которое Зеленский может сделать Путину и с которым российский президент согласится, — это безоговорочная политическая и военная капитуляция Украины перед врагом", — заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили разрешение военного конфликта на востоке Украины.

Примечательно, что в своей вступительной речи Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Эммануэль Макрон
Место
Украина
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто бы говорил о марионеточных режимах)))))
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Эта вонючая портянка забыла, что это Порось в Минске согласился на такие условия!
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Питон Каа
Питон Каа
В общем у Украины два выхода: или выполнить от и до Минск-2 или продолжить воевать самой с собой. Оба варианта Россию устраивают и торопиться ей некуда.
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