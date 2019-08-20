"Путин не изменит условий!" Портников объяснил позицию президента России по Донбассу

Президент Российской Федерации Владимир Путин хочет сохранения полного контроля над Донбассом.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге на "Еспресо", напомнив, что на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава РФ вновь повторил условия, при которых может состояться встреча в "нормандском формате".

В частности, это полная имплементация решений, которые предоставят автономию оккупированным районам Донбасса, и амнистия лидеров боевиков.

"Если упростить эти условия российского президента, мы увидим, что Путин хочет сохранения полного контроля над Донбассом (а, возможно, и расширения территории контроля, ведь не случайно же он упрощает порядок выдачи паспортов). Да, Донбасс номинально будет считаться украинской территорией, но на самом деле будет государством в государстве. Путин хочет избежать ситуации, при которой в случае урегулирования конфликта территория Донбасса возвратится под контроль Киева. Но при этом ему нужно, чтобы марионеточные "политики" оккупированного региона принимали участие в управлении Украиной — вот зачем ему нужна амнистия", — написал он.

Владимир Путин

По словам Портникова, условия Путина — это не условия окончания войны, это всего лишь условия, на которых он согласен встретиться в "нормандском формате".

"И уже понятно, что эти условия не изменятся — потому что Путину совершенно незачем их изменять. Более того, он может рассчитывать, что западные участники "нормандского формата" будут оказывать давление не на него, а на украинского президента Владимира Зеленского. Потому что если и Зеленскому, и Макрону для доказательства своей политической состоятельности нужна встреча в "нормандском формате", то пусть украинский и французский президенты и разбираются между собой. А Путин может подождать", — подчеркнул журналист.

Он отметил, что Макрон уже стал высказываться относительно самой возможности проведения встречи в "нормандском формате" более осторожно, чем в недавнем прошлом.

"Возможно, встреча с Путиным в форте Брегансон продемонстрировала французскому президенту всю тщетность его усилий по изменению позиции российского коллеги. Но тогда тем более остается коллега, чью позицию можно изменить — украинский президент. Сам факт того, что Макрон говорил о смене власти в Украине как о некоем "новом факторе" в разрешении конфликта — так, как будто Украина не жертва, а участник войны и окончание конфликта действительно зависит от позиции ее президента, а не от позиции президента России — уже говорит о манипулятивности подходов французского президента и его готовности использовать неопытность Зеленского для достижения собственных политических целей", — уточнил Портников.

По его словам, то, что в кулуарах Брегансона французские дипломаты рассказывали журналистам, что Зеленский сделал некие новые — и никому пока не известные — предложения, с которыми Путин может согласиться, — доказывает, что манипуляции "доброжелателей Кремля" на Западе не знают никаких "красных линий".

"Потому что единственное предложение, которое Зеленский может сделать Путину и с которым российский президент согласится, — это безоговорочная политическая и военная капитуляция Украины перед врагом", — заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили разрешение военного конфликта на востоке Украины.

Примечательно, что в своей вступительной речи Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством" и призвал улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

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