Путин не хочет завоевывать Донбасс: Бутусов заявил о катастрофе

Цель президента России Владимира Путина – не завоевывать Донбасс, а интегрировать ОРДЛО в состав России, что он фактически уже сделал.

Такое мнение выразил журналист Юрий Бутусов "Фактам". Он добавил, что при этом Кремль опасается новых санкций.

"ДНР" и "ЛНР" признаны Россией как субъект переговоров. Но с ними не ведут ту деятельность, которая может повлечь за собой проблемы на международном уровне. В Кремле не хотят получить еще больше санкций, которые, что бы там они ни говорили, действуют. Официального присоединения ОРДЛО к России точно не будет. Хотя де-факто оно уже произошло. Открытая граница, российский рубль. Вот, теперь дело за паспортами", – отметил журналист.

По его словам, катастрофа заключается в том, что Украина пока никак не борется с российским влиянием на Донбассе

"А то, что там происходит… Понятно, что там оккупированная территория, и противник делает все, чтобы взять ее полностью под свой контроль", – подытожил Бутусов.

Путин не хочет завоевывать Донбасс УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бутусов сообщил, что Россия ведет войну в Украине для того, чтобы заполучить рабочую силу и обеспечить себе экономическое развитие.

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