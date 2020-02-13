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13 февраля • обновлено в 09:57
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Путин не хочет завоевывать Донбасс: Бутусов заявил о катастрофе

1.4т
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Цель президента России Владимира Путина – не завоевывать Донбасс, а интегрировать ОРДЛО в состав России, что он фактически уже сделал.

Такое мнение выразил журналист Юрий Бутусов "Фактам". Он добавил, что при этом Кремль опасается новых санкций.

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"ДНР" и "ЛНР" признаны Россией как субъект переговоров. Но с ними не ведут ту деятельность, которая может повлечь за собой проблемы на международном уровне. В Кремле не хотят получить еще больше санкций, которые, что бы там они ни говорили, действуют. Официального присоединения ОРДЛО к России точно не будет. Хотя де-факто оно уже произошло. Открытая граница, российский рубль. Вот, теперь дело за паспортами", – отметил журналист.

По его словам, катастрофа заключается в том, что Украина пока никак не борется с российским влиянием на Донбассе

"А то, что там происходит… Понятно, что там оккупированная территория, и противник делает все, чтобы взять ее полностью под свой контроль", – подытожил Бутусов.

Путин не хочет завоевывать Донбасс

Путин не хочет завоевывать Донбасс

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бутусов сообщил, что Россия ведет войну в Украине для того, чтобы заполучить рабочую силу и обеспечить себе экономическое развитие.

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Автор
Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Юрий Бутусов
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Стоимость Шулявского путепровода (6 полос движения) 1,726 млрдов гривен (70,2 млн долларов) или 445 000 долларов за погонный метр. Это в 2,5 раза дороже 1 погонного метра Крымского моста (4 полосы + 2 ж/д колеи), который обошелся в 188 000 долларов. Это все, что нужно знать об коррупции на Украине.
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
То хочет, то не хочет... Вы там решайте быстрее, а то Путену наверное уже надоело ждать, когда вы определитесь.
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