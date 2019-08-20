"Путин не хочет быть "восьмым": Портников указал на страхи президента России

Президент России Владимир Путин не вернется в состав "Большой восьмерки", даже если решится ситуация с Крымом и Донбассом, поскольку он не чувствует там своей власти.

Такое мнение в своем блоге для "Белсат" выразил украинский журналист Виталий Портников.

"Я не знаю, вернется ли когда-нибудь в формат "восьмерки" Россия. Но не сомневаюсь, что сам Путин в этот формат не вернется никогда", – написал он.

Портников указал на страхи Путина 24 канал

По мнению журналиста, для предшественника Путина Бориса Ельцина расширение "семерки" было знаком возвращения его страны в цивилизованный мир, подтверждением, что Россия в этом мире играет на равных. Однако нынешний лидер РФ вовсе не считает цивилизованный мир цивилизованным.

По наблюдениям Портникова, на встречах "восьмерки" в последние годы Путин выглядел изолированным.

"Это явно не лучшие ощущения для человека, который хотел бы, чтобы его воспринимали как одного из лидеров современного мира", – отметил журналист.

"Зато на встречах "двадцатки" Путин – среди своих. Там присутствуют Китай и другие страны БРИКС. Там Путин может сам решать, с кем ему встречаться. И там он точно изолированным не выглядит, даже если весь Запад от него отворачивается и Трамп отменяет встречу. А самое главное – на встречах в формате "двадцатки" появляется иллюзия той роли России в мире, которую она в своем экономическом потенциале играть просто не в состоянии", – обратил внимание он.

Портников отметил, что на переговорах с французким президентом Эммануэлем Макроном Путин пытался донести, что есть другие форматы, помимо "восьмерки".

Путин на встрече с Макроном 19 августа

"И это то, во что Макрон и другие западные лидеры просто никогда не поверят, потому что они закономерно считают мир, в котором находятся, престижным и определяющим будущее. Поэтому эти люди никогда друг друга не поймут и Путин никуда не вернется", – резюмировал Портников.

Портников сказал, почему Путин не вернется в "восьмерку" replyua.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон заявил, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

Примечательно, что в своей вступительной речи на встрече с Путиным Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством" и призвав улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

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