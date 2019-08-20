Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Путин не хочет быть "восьмым": Портников указал на страхи президента России

1.8т Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин не вернется в состав "Большой восьмерки", даже если решится ситуация с Крымом и Донбассом, поскольку он не чувствует там своей власти.

Такое мнение в своем блоге для "Белсат" выразил украинский журналист Виталий Портников.

"Я не знаю, вернется ли когда-нибудь в формат "восьмерки" Россия. Но не сомневаюсь, что сам Путин в этот формат не вернется никогда", – написал он.

Новости
"Я разочарован": дипломат объяснил, что не так со встречей Путин-Макрон

Портников указал на страхи Путина

Портников указал на страхи Путина

24 канал

По мнению журналиста, для предшественника Путина Бориса Ельцина расширение "семерки" было знаком возвращения его страны в цивилизованный мир, подтверждением, что Россия в этом мире играет на равных. Однако нынешний лидер РФ вовсе не считает цивилизованный мир цивилизованным.

По наблюдениям Портникова, на встречах "восьмерки" в последние годы Путин выглядел изолированным.

"Это явно не лучшие ощущения для человека, который хотел бы, чтобы его воспринимали как одного из лидеров современного мира", – отметил журналист.

"Зато на встречах "двадцатки" Путин – среди своих. Там присутствуют Китай и другие страны БРИКС. Там Путин может сам решать, с кем ему встречаться. И там он точно изолированным не выглядит, даже если весь Запад от него отворачивается и Трамп отменяет встречу. А самое главное на встречах в формате "двадцатки" появляется иллюзия той роли России в мире, которую она в своем экономическом потенциале играть просто не в состоянии", – обратил внимание он.

Портников отметил, что на переговорах с французким президентом Эммануэлем Макроном Путин пытался донести, что есть другие форматы, помимо "восьмерки".

Путин на встрече с Макроном 19 августа

Путин на встрече с Макроном 19 августа

"И это то, во что Макрон и другие западные лидеры просто никогда не поверят, потому что они закономерно считают мир, в котором находятся, престижным и определяющим будущее. Поэтому эти люди никогда друг друга не поймут и Путин никуда не вернется", – резюмировал Портников.

Портников сказал, почему Путин не вернется в "восьмерку"

Портников сказал, почему Путин не вернется в "восьмерку"

replyua.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Макрон заявил, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

Примечательно, что в своей вступительной речи на встрече с Путиным Макрон неожиданно прогнулся, назвав Россию "европейским государством" и призвав улучшить отношения стран, чтобы "воссоздать Европу от Лиссабона до Владивостока".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин Эммануэль Макрон Борис Ельцин
Место
Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
2
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Шаман однако, мысли самого Путина, Бога шароварников, читает. С мыслями о Путине день начинает и спать ложиться.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Да ... при Ельцине то оно конечно.... Россия явно "цивилизованнее" была....ну как сейчас Украина, лежала под американцами и подмахивала,.при этом была разрушена промышленность, ситема образования. система здравохранения ,шла гражданская война на Кавказе, страна разаливалась на куски,олигархи хапали все что осталось. народ влачил нищенское существование .. Зато в восьмерке !!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...