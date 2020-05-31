Путин нашел оправдание для новых военных действий против Украины – Чубаров

Президент России Владимир Путин может готовить новые военные действия против Украины под предлогом неподачи воды в аннексированный Крым.

Такое мнение выразил в интервью "Апострофу" бывший народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Рефат Чубаров и Владимир Путин

"Путину нужен логический и, что важно, объективно существующий привод, который, по его мнению, оправдывает новые военные действия против Украины. В этом случае он может поднять вопрос обеспечения Крыма водой", – отметил он.

По словам Чубарова, Путин будет говорить, что Киев не смирился с "добровольным выбором людей в Крыму, правом на самоопределение, что подтверждается Уставом ООН и всеми международными актами. И вот Киев решил покорить или уничтожить людей в Крыму тем, что уже столько лет оставляет без воды, а теперь ситуация стала угрожающей для сотен тысяч людей, грозит экологической катастрофой не только для полуострова, но и для бассейна Черного моря".

Он добавил, что Путин попытается оправдать желание расширить военные действия против Украины якобы вынужденностью защищать права людей.

"Под этим соусом россияне могут применить силу, чтобы контролировать территорию у того места, откуда вода направляется в Крым – то есть, это дамба и Каховское водохранилище в Херсонской области. Я такую ситуацию не исключаю", – подчеркнул глава Меджлиса.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские аналитики из центра The Jamestown Foundation считают, что в условиях острой нехватки пресной воды в Крыму Россия может попытаться прорвать водную блокаду полуострова, а пандемия коронавируса, когда каждая страна сейчас занята борьбой с инфекцией, – хорошая возможность для Путина.

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