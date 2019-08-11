Путин нарывается: Киев запротестовал из-за вояжа в Крым на мотоцикле

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несанкционированным визитом президента России Владимира Путина в оккупированный Крым 10 августа.
Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.
"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – отметили дипломаты.
МИД ответил на вояж Путина в Крым
"Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными", – добавили в МИД.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, Путин приехал на мотоцикле в Севастополь в субботу, 10 августа, для участия в шоу российских байкеров "Ночных волков".
Россиян взбесила пафосная выходка лидера страны. В сети его назвали "клоуном" и "старой кокеткой".
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