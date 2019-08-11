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Путин нарывается: Киев запротестовал из-за вояжа в Крым на мотоцикле

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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несанкционированным визитом президента России Владимира Путина в оккупированный Крым 10 августа.

Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Эта поездка, как и все предыдущие несогласованные с украинской стороной посещения российскими должностными лицами временно оккупированного региона Украины, является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства", – отметили дипломаты.

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МИД ответил на вояж Путина в Крым

МИД ответил на вояж Путина в Крым

"Попытки российской стороны и масс-медиа интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются ничтожными", – добавили в МИД.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что Крым и Севастополь является неотъемлемой частью суверенной территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин приехал на мотоцикле в Севастополь в субботу, 10 августа, для участия в шоу российских байкеров "Ночных волков".

Россиян взбесила пафосная выходка лидера страны. В сети его назвали "клоуном" и "старой кокеткой".

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
Министерство иностранных дел Украины Крым
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Федоров Федор
Федоров Федор
Короче очередное кококо.
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