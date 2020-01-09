Главная Новости
9 января • обновлено в 23:52
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Путин нагрянул в Крым и устроил "побоище": появилась реакция Украины

3.8т
Читать материал на украинском

Украина выразила протест в связи с незаконным визитом главы РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.

Спикер МИД Екатерина Зеленко в Twitter подчеркнула "недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах".

"Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", – написала она.

Новости
"Облом трубы": Портников объяснил поражение Путина с "Турецким потоком"

Путин посетил оккупированный Крым

Путин посетил оккупированный Крым

Как писал OBOZREVATEL, Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Екатерина Зеленко
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
Поделиться в Facebook
10
Комментарии
11
16
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
И с чего он незаконный? Гражданин России может беспрепятственно посещать территории России.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Фесенко Дмитро
Фесенко Дмитро
Впору нотную тетрадь высылать а не каждый раз по одной ноте... А если присмотреться то становиться понятно что такие сообщения делаются для определенной публики.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
De Paco Viro
De Paco Viro
Общепризнанные нормы и принципы международного права осуждают насильственное свержение (государственные перевороты) законно избранной власти.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
an and
an and
De Paco Viro, бред какой то пишите! Переворот был только в России. Янукович бежал и вместо него был и.о. согласно Конституции. И законна избранная Верховная рада его и уполномочила, и назначила выборы, где народ, согласно конституции опять же, выбрал Порошенко! Что непонятного, зомбированные вы росТВ! Изучайте факты и включайте голову
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги