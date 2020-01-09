Путин нагрянул в Крым и устроил "побоище": появилась реакция Украины

Украина выразила протест в связи с незаконным визитом главы РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.

Спикер МИД Екатерина Зеленко в Twitter подчеркнула "недопустимость несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах".

"Это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, вопреки общепризнанным нормам и принципам международного права", – написала она.

Путин посетил оккупированный Крым

У зв’язку із з черговим неузгодженим з Україною візитом В.Путіна до тимчасово окупованого Криму з метою спостереження за незаконними навчаннями Північного і Чорноморського флотів РФ російській стороні передано ноту протесту. — Kateryna Zelenko 🇺🇦 (@KaterynaZelenko) 9 января 2020 г.

Как писал OBOZREVATEL, Путин прибыл в оккупированный Крым, чтобы наблюдать за ходом учений Северного и Черноморского флотов в Черном море.

На учениях выполняли ракетные стрельбы, в том числе крылатыми ракетами "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракетой "Кинжал". В учениях были задействованы более 30 кораблей, подводная лодка и более 40 самолетов.

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