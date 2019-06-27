"Путин начнет убивать!" Выступление Гончаренко произвело фурор в ПАСЕ

Народный депутат Украины от фракции "БПП" Алексей Гончаренко выступил с речью в ПАСЕ, которая произвела фурор.

Видео с выступлением политик опубликовал в Facebook. Нардеп в сети отметил, что "Украина, уже сполна ощутила, что такое "открытые руки" России", но Европа этого не хочет или не может понять.

"Сегодня в Совете Европы была большая распродажа. Все наши ценности всего лишь за 77 миллионов евро. Демократия по 25, права человека тоже по 25, верховенство права тоже по 25. Мы можем посчитать это и иначе. На этой неделе Совет Европы потерял миллионы сердец украинцев, эстонцев, грузинов, латвийцев, поляков, литовцев, британцев. Приблизительно по 50 центов за одно сердце", – сообщил в ПАСЕ Гончаренко.

Выступая с речью он предложил по аналогии с возвращением России в ПАСЕ, пригласить в организацию и Сирию.

"Я слышал, что мы делаем это ради российских граждан, чтобы защитить их. У меня есть предложение ко всем вам: давайте пригласим Сирию в нашу организацию. Потому что исходя из вашей логики, лучше, чтобы Башар Асад был членом Совета Европы, нежели не был. Я всю свою жизнь считал, что лучше всего для людей, которыми управляет тиран, – это бороться против тирана, а не сидеть с ним. Депутат госдумы Толстой обратился к Ассамблее: мы здесь с открытыми руками. И мы точно знаем, что в ваших открытых руках: газ "новичок" для отравления, зенитно-ракетный комплекс БУК для того, чтобы сбивать самолеты, система залпового огня ГРАД для уничтожения мирных граждан. И когда Путин в следующий раз начнет убивать, кровь будет и на ваших руках тоже", – заявил Гончаренко.

Нардеп добавил, что Украина продолжит бороться, и поблагодарил государства, которые поддержали нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Алексей Гончаренко сцепился с главой российской делегации Павлом Толстым в кулуарах ПАСЕ, которая приняла решение вернуть России все права в Ассамблее.

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