Путин начал войну, чтобы Украину не приняли в НАТО, – капитан ВМС США

Президент России Владимир Путин начал войну на Донбассе в 2014 году, чтобы Украину не приняли в НАТО.

Об этом рассказал в эфире авторской программы "ГОРДОН" капитан 1 ранга ВМС США в отставке Гарри Табах. Он также ответил на вопрос, нужно ли Украине членство в Североатлантическом альянсе.

"Я знаю, что еще в начале своего президентства президент [Дональд] Трамп как бы дал указ – я слышал от своих товарищей – Пентагону проработать какую-то схему, чтобы НАТО приняло Украину и Грузию. Поэтому это одна из причин, почему Путин начал здесь войну. 5-й параграф – воюющая страна... Поэтому Израиль не может быть, Япония не может быть, Корея не может быть в НАТО", – уточнил он.

По мнению Табаха, с военной точки зрения Украине не нужно членство в НАТО, поскольку у нашей страны "достаточно союзников сегодня, которые будут в коалиции с ней".

"С военной точки зрения – нет. Но с политической и дипломатической точки – конечно, да. Это дает ей намного больше силы на переговорах со своими соседями, включая, конечно, Россию", – подчеркнул Табах.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что ряд министров иностранных дел на заседании НАТО выразили принципиальную поддержку в вопросе предоставления Украине членства в Альянсе.

С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он отметил, что Киев продолжает двигаться в этом направлении.