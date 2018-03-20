Путин может уступить на Донбассе: названо единственное условие

Президент России Владимир Путин решится на уступки по Донбассу лишь, если захочет наладить отношения с Европой.

Украинского направления для Путина не существует как отдельного, считает российский журналист и публицист Леонид Радзиховский, передает "Апостроф".

"Для него существует проблема: хочет ли он организовать разрядку с Западом, снять санкции, восстановить какие-то спокойные отношения или не хочет. И проблема Донбасса здесь является важным условием. Если он хочет в принципе развернуть курс и наладить с Евросоюзом какие-то отношения, как минимум снятие санкций, то, естественно, будут подвижки на Донбассе. Если он этого не хочет, то никаких подвижек не будет", - считает Радзиховский.

Как сообщал "Обозреватель", российский журналист заявил, что судьба государственности Украины в руках Путина.