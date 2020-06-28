Путин может устроить Зеленскому досрочные выборы: Маломуж раскрыл план

Президент РФ Владимир Путин может попытаться инициировать досрочные выборы президента в Украине, но это будет сложно провернуть.

Об этом в интервью "Фактам" сообщил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Это очень сложная схема. Но я знаю все ее нюансы. Тут целый комплекс мероприятий, создающий для перевыборов определенные условия. Например, резкое падение экономики, которое повлечет за собой обнищание людей. Могут возникать противостояния на любом грунте: национальном, радикальном. Это все – громадная комплексная работа, которая сейчас проводится по Украине", – пояснил он.

Маломуж отметил, что в 2014 году после российского военного вторжения Украине удалось сохранить страну благодаря консолидации общества и новым ориентирам в экономике.

"Нельзя пассивно смотреть на то, как Путин пытается воплотить свои планы по Украине. Мы должны создавать такие условия, чтобы этим планам не суждено было сбыться. Если же станем только жаловаться на то, что на нас нападают, то Путин победит", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Николай Маломуж сказал, что НАТО готов разместить военные корабли в Черном море, если Россия начнет открытое военное вторжение в Украину.