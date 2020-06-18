Путин может устроить новую заварушку с водой в Крыму, – Пионтковский

Президент РФ Владимир Путин может устроить новую "заварушку" в оккупированном Крыму из-за подачи воды на полуостров.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

"В ситуации экономической катастрофы, когда еще не вылезли из эпидемиологической, в логике самого Путина устроить такую ​​заварушку означает отвлечь внимание от всех проблем. Но он до конца не понимает, что реакция Запада на этот раз будет другая", – сказал он.

При этом Пионтковский отметил, что Москва не отважится начать вооруженный конфликт, ведь тогда это будет означать окончание режима в Кремле.

"Но в последнее время меня настораживают заявления украинского руководства относительно воды в Крым. Они начинают: "Крым оккупирован, оккупационная администрация отвечает за все, что там происходит, поэтому давать воду оккупантам – это значит поддерживать армию там". То есть звучат правильные заявления. А потом вбрасывается такой тезис: "Но, с другой стороны, мы же должны подумать, что там же наши – украинцы". Это подленькое лицемерие", – добавил политолог.

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