Путин может устроить эскалацию не только на Донбассе, – Климкин

Президент России Владимир Путин будет поднимать ставки и может устроить военную эскалацию в Украине за пределами Донбасса.

Как заявил в интервью "Радио Свобода" бывший министр иностранных дел Павел Климкин, в некоторых сценариях вероятность эскалации со стороны РФ достаточно велика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я не хочу никого пугать,.. но я считаю, что в некоторых сценариях возможность эскалации +/- 50%", – подчеркнул он.

По мнению Климкина, Путин находится в ситуации, когда ему нужно повышать ставки, и он готовится к совершенно новой фазы торговли, "а на столе большой пасьянс".

Он добавил, что у президента России сейчас ситуация худшая за последние годы.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын завил, что Украине следует быть готовой к тому, что Российская Федерация может прибегнуть к военной эскалации, чтобы обеспечить днепровской водой аннексированный Крым.