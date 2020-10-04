Путин может устроить эскалацию не только на Донбассе, – Климкин
По мнению Климкина, в некоторых сценариях вероятность эскалации со стороны РФ достаточно велика
Он считает, что Путин находится в ситуации, когда ему нужно повышать ставки
Экс-глава МИД добавил, что у хозяина Кремля сейчас ситуация худшая за последние годы
Президент России Владимир Путин будет поднимать ставки и может устроить военную эскалацию в Украине за пределами Донбасса.
Как заявил в интервью "Радио Свобода" бывший министр иностранных дел Павел Климкин, в некоторых сценариях вероятность эскалации со стороны РФ достаточно велика (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Я не хочу никого пугать,.. но я считаю, что в некоторых сценариях возможность эскалации +/- 50%", – подчеркнул он.
По мнению Климкина, Путин находится в ситуации, когда ему нужно повышать ставки, и он готовится к совершенно новой фазы торговли, "а на столе большой пасьянс".
Он добавил, что у президента России сейчас ситуация худшая за последние годы.
Как писал OBOZREVATEL, ранее экс-глава Совета министров АР Крым Сергей Куницын завил, что Украине следует быть готовой к тому, что Российская Федерация может прибегнуть к военной эскалации, чтобы обеспечить днепровской водой аннексированный Крым.