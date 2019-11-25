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25 ноября • обновлено в 22:24
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Путин может ударить исподтишка: озвучен прогноз на нормандскую встречу

3.1т
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Российский журналист Игорь Яковенко заявил: личная встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет проигрышной для главы Кремля.

"Несмотря на то, что Путин более опытный переговорщик, чем Зеленский, любая личная встреча даст плюсы Зеленскому, вне всякого сомнения", – заявил он в блоге OBOZREVATEL.

"Потому что Зеленский получит возможность просто пиариться на Путине. У Путина совершенно проигрышная позиция", – добавил журналист.

"У Путина совершенно проигрышная позиция", – заявил журналист

"У Путина совершенно проигрышная позиция", – заявил журналист

В этом контексте он предположил: "Зеленский будет говорить: вы у нас украли Крым, вы ведете войну. Он будет изображать из себя того самого мальчика, который говорил, что "король голый". И что на это отвечать? "Нет, мы ничего не крали"? Опять продолжать всю ту туфту, которую мы постоянно слышим по телевизору".

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Вместе с тем Яковенко допустил, что глава РФ все же встретится с главой Украины лично. "Конечно, Путин славится своими неожиданными ударами исподтишка. В последний момент он может согласиться на такую встречу тет-а-тет. Но я думаю, что это всё не в его интересах", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кремле не подтвердили личную встречу Путина и Зеленского во время нормандского саммита.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Путин Игорь Яковенко Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
нормандский формат Новости России
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Комментарии
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Яковенко иди от! Путин встретится с Зе! И ВСЁ будет по его сценарию! Он напишет Зе что говорить!
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0
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Зеленский будет говорить: вы у нас украли Крым, вы ведете в0йну". Я бы на месте Путинa ответил примерно так - "Ну раз вы (Украина) воюете с Россией то значит я могу ввести свои войска на Донбaсс?" И что на это ответит кл0ун?
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1
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
P.S Минут 10 пытался понять из-за какого слова не проходит коммент. Методом проб и ошибок узнал что слово "в0йна" обоз не пропускает. Ставит 01.01.0001 00:00
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ну, раз у Путина такая проигрышная позиция, значит, у вас все в порядке и переживать нечего. Расслабьтесь и получайте удовольствие :-)
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Кристина Стефанова, подколешь своего мужа, если он у тебя имеется.
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