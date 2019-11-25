Путин может ударить исподтишка: озвучен прогноз на нормандскую встречу

Российский журналист Игорь Яковенко заявил: личная встреча президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет проигрышной для главы Кремля.

"Несмотря на то, что Путин более опытный переговорщик, чем Зеленский, любая личная встреча даст плюсы Зеленскому, вне всякого сомнения", – заявил он в блоге OBOZREVATEL.

"Потому что Зеленский получит возможность просто пиариться на Путине. У Путина совершенно проигрышная позиция", – добавил журналист.

"У Путина совершенно проигрышная позиция", – заявил журналист

В этом контексте он предположил: "Зеленский будет говорить: вы у нас украли Крым, вы ведете войну. Он будет изображать из себя того самого мальчика, который говорил, что "король голый". И что на это отвечать? "Нет, мы ничего не крали"? Опять продолжать всю ту туфту, которую мы постоянно слышим по телевизору".

Вместе с тем Яковенко допустил, что глава РФ все же встретится с главой Украины лично. "Конечно, Путин славится своими неожиданными ударами исподтишка. В последний момент он может согласиться на такую встречу тет-а-тет. Но я думаю, что это всё не в его интересах", – резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Кремле не подтвердили личную встречу Путина и Зеленского во время нормандского саммита.

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