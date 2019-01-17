''Путин может подавиться!'' Кремлевскому плану по Украине и Беларуси предрекли фиаско

Президент РФ Владимир Путин может подавиться, пытаясь объединить Беларусь, Казахстан и Украину.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал советник президента Украины, академик Владимир Горбулин. Он отметил, что такое мышление выдает Путина, как выходца из советского КГБ.

"В моем понимании, при всей грандиозности планов Владимира Владимировича, этот треугольник – Беларусь, Казахстан, Украина – слишком большой. Можно подавиться. Хотя у него мышление выходца из КГБ", – сообщил он.

Горбулин добавил, что Путин строит в России чекистско-православное государство.

"Последние два месяца вся политика России по отношению к Украине все больше и больше обретает церковного формата, чего не было раньше. Их аж трясет от того, что у нас будет своя церковь", – подчеркнул ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин вскипел из-за Томоса ПЦУ.

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