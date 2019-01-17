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''Путин может подавиться!'' Кремлевскому плану по Украине и Беларуси предрекли фиаско

3.3тЧитать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин может подавиться, пытаясь объединить Беларусь, Казахстан и Украину.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал советник президента Украины, академик Владимир Горбулин. Он отметил, что такое мышление выдает Путина, как выходца из советского КГБ.

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"В моем понимании, при всей грандиозности планов Владимира Владимировича, этот треугольник – Беларусь, Казахстан, Украина – слишком большой. Можно подавиться. Хотя у него мышление выходца из КГБ", – сообщил он.

Горбулин добавил, что Путин строит в России чекистско-православное государство.

"Последние два месяца вся политика России по отношению к Украине все больше и больше обретает церковного формата, чего не было раньше. Их аж трясет от того, что у нас будет своя церковь", – подчеркнул ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин вскипел из-за Томоса ПЦУ.

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Персона
Владимир Путин
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Thompson Rosalinda
Thompson Rosalinda
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