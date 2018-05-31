Путин может отстранить Грызлова от украинского вопроса: названа причина

Глава России Владимир Путин может сменить полномочного представителя России в Трехсторонней контактной группе, которым сейчас является Борис Грызлов.

О возможных переменах после оглашения кадрового состава руководства администрации президента России, пишет "Коммерсант".

Грызлов при этом может перейти на пост полпреда президента в Центральном федеральном округе. Кто его заменит в контактной группе, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Дмитрий Тымчук сообщил имя нового куратора "Л/ДНР".