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Путин может отстранить Грызлова от украинского вопроса: названа причина

2.2тЧитать новость на украинском

Глава России Владимир Путин может сменить полномочного представителя России в Трехсторонней контактной группе, которым сейчас является Борис Грызлов.

О возможных переменах после оглашения кадрового состава руководства администрации президента России, пишет "Коммерсант".

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Грызлов при этом может перейти на пост полпреда президента в Центральном федеральном округе. Кто его заменит в контактной группе, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Дмитрий Тымчук сообщил имя нового куратора "Л/ДНР".

Персоны
Борис ГрызловВладимир Путин
Место
Россия
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