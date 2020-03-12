Главная Новости
12 марта • обновлено в 11:27
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Путину понадобится новая война: военный эксперт назвал дату обострения на Донбассе

2.6т
Читать материал на украинском

Резкое падение цены на нефть марки Brent может подтолкнуть президента России Владимира Путина к эскалации конфликта на Донбассе осенью этого года.

Такое мнение выразил военный обозреватель Михаил Жирохов для издания "Апостроф". По его словам, экономический кризис наступит ближе к сентябрю, потому что сейчас упали фьючерсы на ту нефть, которая будет поставляться через два-три месяца.

"Поэтому осенью на Донбассе может начаться обострение - как раз в тот период, когда Кремлю надо будет "заливать" бюджет. "Маленькая победоносная война" может понадобиться Путину где-то в ноябре", – считает Жирохов.

"Маленькая победоносная война" может понадобиться Путину в ноябре

"Маленькая победоносная война" может понадобиться Путину в ноябре

Он добавил, что для развертывания активных военных действий надо минимум 3-4 месяца свозить боеприпасы, перебрасывать части.

"Итак, подготовка к "маленькой победоносной войне" будет иметь определенные маркеры. И наша разведка, и американская будут их отслеживать, ведь каждые 2-4 дня над Крымом и Донбассом "висит" американский беспилотник. Если эти маркеры появятся, то на них будет реакция – еще на уровне подготовки к вторжению", – заверил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "АТО на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
АТО на Донбассе
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
война нефть Донбасс
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
2
Смешно
8
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
сибирский ватник
сибирский ватник
В этой стране одни Настрадамусы живут .Вон,даже Сенцов "предрек крах России."
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
руки в гору, кклы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Обозреватель же писал что сразу после ЧМ 2018 Путин масштабно нападёт) Почему именно этой осенью?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги