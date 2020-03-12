Путину понадобится новая война: военный эксперт назвал дату обострения на Донбассе

Резкое падение цены на нефть марки Brent может подтолкнуть президента России Владимира Путина к эскалации конфликта на Донбассе осенью этого года.

Такое мнение выразил военный обозреватель Михаил Жирохов для издания "Апостроф". По его словам, экономический кризис наступит ближе к сентябрю, потому что сейчас упали фьючерсы на ту нефть, которая будет поставляться через два-три месяца.

"Поэтому осенью на Донбассе может начаться обострение - как раз в тот период, когда Кремлю надо будет "заливать" бюджет. "Маленькая победоносная война" может понадобиться Путину где-то в ноябре", – считает Жирохов.

"Маленькая победоносная война" может понадобиться Путину в ноябре

Он добавил, что для развертывания активных военных действий надо минимум 3-4 месяца свозить боеприпасы, перебрасывать части.

"Итак, подготовка к "маленькой победоносной войне" будет иметь определенные маркеры. И наша разведка, и американская будут их отслеживать, ведь каждые 2-4 дня над Крымом и Донбассом "висит" американский беспилотник. Если эти маркеры появятся, то на них будет реакция – еще на уровне подготовки к вторжению", – заверил эксперт.

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