"Путин – маньяк!" Геращенко предупредила Украину о кровавом сценарии Кремля

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, являющаяся членом команды пятого президента Украины Петра Порошенко, считает президента России Владимира Путина маньяком.

Об этом она заявила во время съезда обновленной партии Порошенко "Европейская солидарность" в Киеве, сообщает "Украинская правда". Там, перечисляя его достижения за пять лет президентства, она особенно выделила то, что "удалось остановить проект "Малороссия" – один из самых страшных, кровавых сценариев, задуманных Путиным".

"Сейчас новоизбранная команда, ее голоса спрашивают общества: "Вы что думаете – Путин маньяк?". Да, я думаю, что Путин – маньяк. Потому что только маньяк может планировать расчленить дружественную страну, украсть Крым, оторвать Донбасс", – заявила она.

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Ирина Геращенко Гордон

Кроме того, она заявила, что только такой человек может удерживать заложников и наслаждаться горем их семей, а также спокойно знать о том, что Донбасс на сегодня входит в тройку наиболее заминированных частей мира.

По словам Геращенко, Путин поставил себе другой сценарий. "Не удалась "Новороссия" - построим "Малороссию", – заявила она.

"Что такое "Малороссия" в этой гибридной войне? По капельке яда – в том числе, через СМИ - будут отравлять общество репликами вроде "Какая разница?", "Давайте не раскалывать страну" и т.д. для одного и ключевого: убить нашу национальную идею, что это – Украина. И не просто сильная и независимая, а Украина в ЕС и НАТО", – сказала она.

Также Геращенко возмутилась, что новая власть не требует от Путина освободить пленных, освободить Крым и Донбасс, "потому что Путин (для них) не маньяк".

Как сообщал OBOZREVATEL, Ирина Геращенко выразила возмущение задержанием двух молодых людей, которые вышли на митинг за импичмент президента Украины Владимира Зеленского.

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