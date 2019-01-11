''Путин – лучший друг'': Украину предупредили об опасной угрозе в Европе

В Польше прошла встреча итальянского вице-премьера и лидера правых популистов из партии "Лига" Маттео Сальвини и главы правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

Для Украины важно знать, что обоих европейских политиков объединяет симпатия к президенту РФ Владимиру Путину, сообщил журналист Виталий Портников, передает "Эспрессо".

"То, что на самом деле объединяет Сальвини и его соратников правых популистов - это симпатии к Путину, а то и прямая финансовая зависимость от Кремля. Это — а вовсе не борьба с бюрократией и миграцией — и есть философия нового возможного объединения в Европарламенте. Нет никакой фракции Сальвини и Ле Пен. Есть фракция Путина", — отметил он.

Портников предупредил, что Сальвини и Ле Пен хотят ограничить помощь ЕС странам Центральной Европы.

"Их логика понятна: они просто обязаны облегчить Москве возвращение ее "традиционной" сферы влияния в бывших социалистических странах. Но вот только что будут делать без европейских денег Качиньский и Орбан? Просить помощи у Путина, у которого не хватает даже на Беларусь? Летать в Китай? И разве не понятно, что Меркель и Макрон, которые заинтересованы в дальнейшем развитии экономики Европы и выравнивании стандартов жизни в ЕС и есть настоящие союзники Польши и Венгрии? А от Сальвини нужно шарахаться как от чумы!" — добавил он.

Владимир Путин

Портников подчеркнул, что если Качиньский начнет сотрудничать с Кремлем, то это может стать ударом для Украины в частности и Европы в целом.

"В один прекрасный день поляки проснутся и узнают, что их лучший друг теперь - Владимир Путин", – подытожил он.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Портников дал прогноз на будущее Беларуси.

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