Путин лично несет ответственность за пытки в Крыму, – Джемилев

Национальный лидер крымских татар, народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Мустафа Джемилев уверен, что президент России Владимир Путин лично несет ответственность за пытки заключенных в аннексированном Крыму.

Как заявил он в комментарии YouTube-каналу "Без хайпу", большая часть арестов и последующее заключение на полуострове сопровождается пытками со стороны российских силовиков.

"Я знаю, что еще при Советском Союзе, при Сталине, вопрос применения пыток решался на высшем уровне. То есть Берия (глава НКВД Лаврентий Берия, – ред.), генеральный прокурор, согласовывали это лично со Сталиным. Поэтому те пытки, которые проводятся на территории Крыма, а они проводятся очень часто... Мало можно назвать людей, арестованных, которые, по крайней мере, не подвергались избиениям. Поэтому все это согласовывается на высшем уровне, и полную ответственность за это несет лично Путин", – подчеркнул Джемилев.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Мустафа Джемилев заявлял, что Крым захватил режим, который хуже советского.

По мнению лидера крымских татар, если в 2014 году захват Крыма поднял рейтинг Путина, то сейчас он его, наоборот, топит.