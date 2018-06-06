Аннексия Крыма: в Украине ответили на оправдания Путина

Президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF фактически признал, что так называемый "референдум" в Крыму был незаконным и проходил под дулами автоматов. Аннексия полуострова проходила в нарушение не только украинского законодательства, но и конституции РФ, о чем российский лидер старается умалчивать.

Такое заявление сделала в эфире ObozTV известная журналистка и блогер, переселенка из Крыма Лариса Волошина.

"Путин говорит, что захват Крыма не был антиконституционным, но он трактует украинское законодательство. Он говорит о "вооруженном перевороте в Киеве", говорит о том, что крымский парламент назначил референдум. Фактически, он рассуждает о наших законах, но ничего не говорит о российском законодательстве", - отметила она.

Блогер напомнила, что в украинском законодательстве нет возможности выхода одной части страны из ее состава: "Такие решения принимаются на всеукраинском референдуме, и не Путину нам рассказывать, законно или нет выходил Крым из украинского поля".

"Во-вторых, в украинском законодательстве нет проведения референдума под дулами автоматов. Путин говорит, что российские военные вышли из казарм для того, чтобы охранять воинские части и обеспечить законность референдума. Фактически, он даже в этом интервью признается, что референдум был проведен под дулами российских автоматов", - продолжила она.

"Но самое главное, о чем не говорит Путин - в российской конституции нет такой формы как присоединение территорий соседних стран без прохождения всей законодательной процедуры этой страны. Согласно российской конституции, присоединение Крыма не является законным, потому что Крым не выходил законно из состава Украины", - подчеркнула Волошина.

По словам журналистки, Путин настаивает на том, что никакого военного захвата Крыма не было, и что Крым отсоединился законно, поскольку иначе получается, что он нарушил свою конституцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин также заявил, что не существует условий, при которых оккупированный Крым вернулся бы в состав Украины.

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