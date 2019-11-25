Главная Новости
25 ноября • обновлено в 20:54
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Путин "кошмарит" Европу: Хомчак пояснил, зачем России Крым

1.9т
Читать материал на украинском

Крым необходим России исключительно для того, чтобы разместить там свою военную базу и наводить страх на Европу и Северную Африку.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Крым России необходим совсем не для того, чтобы беспокоиться о людях, которые там живут, и даже не как место отдыха для россиян. Он рассматривается как российская военная база, мощная, которая должна "кошмарить", назовем это так, всю Европу, Северную Африку, и должен дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", – заявил Хомчак.

Новости
"Не в начале пути": Хомчак рассказал о прогрессе с НАТО

"Я не ошибся – именно в Средиземном море. Россия сегодня пытается позиционировать, что Черноморский бассейн – это уже чуть ли не их внутренние воды. Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, как бы Россия ни хотела с ними сблизиться. Там есть страны НАТО – Румыния и Болгария. С начальником штаба Румынии только что разговаривал, он полностью поддерживает сотрудничество с нами. Поэтому Черное море в ближайшее время будет регионом, где разные силы будут испытать свои возможности и свое терпение", – пояснил он.

Путин "кошмарит" Европу: Хомчак пояснил, зачем России Крым

Из личного архива Руслана Хомчака

Как писал OBOZREVATEL, ранее Хомчак заявил, что вопрос оккупированного Россией Крыма никогда не будет считаться закрытым.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персона
Руслан Хомчак
Место
Украина
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
5
11
Смешно
5
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Северг Олег
Северг Олег
Единственно кто кошмарит Европу так это попрошайка Украина. Самая позорная и подлая страна от которой Европа не знает как отвязаться
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
А вы хотели чтобы там базы США стояли?)) не бывать этому и скажите спасибо Америке, веть это из-за них вы и про срали полуостров)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Мало того, что косноязычен и труслив, ещё и глуп, как пробка.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги