Путин "кошмарит" Европу: Хомчак пояснил, зачем России Крым

Крым необходим России исключительно для того, чтобы разместить там свою военную базу и наводить страх на Европу и Северную Африку.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

"Крым России необходим совсем не для того, чтобы беспокоиться о людях, которые там живут, и даже не как место отдыха для россиян. Он рассматривается как российская военная база, мощная, которая должна "кошмарить", назовем это так, всю Европу, Северную Африку, и должен дать им, россиянам, возможность господствовать уже в Средиземном море", – заявил Хомчак.

"Я не ошибся – именно в Средиземном море. Россия сегодня пытается позиционировать, что Черноморский бассейн – это уже чуть ли не их внутренние воды. Конечно, там есть Турция, которая этого не позволит, как бы Россия ни хотела с ними сблизиться. Там есть страны НАТО – Румыния и Болгария. С начальником штаба Румынии только что разговаривал, он полностью поддерживает сотрудничество с нами. Поэтому Черное море в ближайшее время будет регионом, где разные силы будут испытать свои возможности и свое терпение", – пояснил он.

Из личного архива Руслана Хомчака

Как писал OBOZREVATEL, ранее Хомчак заявил, что вопрос оккупированного Россией Крыма никогда не будет считаться закрытым.

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