"Путин их использует!" Портников объяснил "приглашение" РФ в G8

В согласии президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона с возможностью приглашения России на встречу лидеров "большой семерки" в 2020 году нет политики, а только мелочное тщеславие, которое недопустимо для руководителей великих мировых демократий.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в блоге на "Грани.Ру", отметив, что Трамп и Макрон не могли не понимать, что их предложение ни к чему не приведет.

"Нет никакого уважения к ценностям, потому что Путина выгнали из клуба после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе. Самое главное преступление кремлевского правителя - это аннексия части территории другого государства, первое такое преступление после совершеннных Адольфом Гитлером. Защита международного права, территориальной целостности суверенных государств - одна из главных ценностей демократии. Возвращение Путина к участию во встречах в формате восьмерки будет означать фактический пересмотр этих ценностей", - отметил он.

По словам журналиста, Трамп и Макрон слишком зациклены на себе, они все в большей степени предпочитают мир собственного эго миру реальной политики.

Владимир Путин 24 канал

"Укрощенный и примирившийся Путин должен стать бриллиантом в коронах, водруженных ими на собственные головы. И российский президент, который не собирается уступать и укрощаться, использует слабости коллег и усиливает их иллюзии", - объяснил Портников.

Он добавил, что Трампа и Макрона спасает только то, что Путин тоже не реалист, и что он руководит деградирующей сырьевой экономикой - и зависит от семи сильнейших гораздо больше, чем сам это осознает.

"Понятно, что Путин ни в какую восьмерку не вернется. Понятно, что ни о чем серьезном он с Западом не договорится. Понятно, что он так и будет хамить и издеваться при каждом удобном и неудобном случае, как это было на днях на встрече с Макроном в форте Брегансон. Так что никакой цивилизационной и моральной катастрофы не случится. Однако чувство отвращения от этого слабее не становится", - подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, правительство Германии выступило против возвращения России, которая нарушила международное право, захватив Крым и развязав войну на Донбассе.

Вслед за Германией выступил против РФ также и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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