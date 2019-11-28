Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:19
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Путин и Зеленский закончат войну": известный астролог жестко прокололся. Фото

10.2т
Читать материал на украинском

Украинский астролог Влад Росс жестко прокололся в сети со своим очередным предсказанием касательно судьбы Донбасса.

Так, 10 ноября на своей странице в Facebook он с уверенностью анонсировал следующее: "26 ноября Путин и Зеленский договорятся об окончании войны между Россией и Украиной!".

Отметим, что это было публичное заявление, сделанное в форме абсолютного утверждения (ни о каких "якобы" и "возможно" речь не идет).

Новости
"Джокер" и "Темный рыцарь": выяснилось, кто может стоять за "сливами" о Зеленском

Влад России прокололся с предсказанием о Зеленском

Влад России прокололся с предсказанием о Зеленском

Затем, как следует с истории правок данной публикации, 15 ноября Росс резко изменил прогноз. В частности, он исправил дату с 26 ноября на 9 декабря.

"Путин и Зеленский закончат войну": известный астролог жестко прокололся. Фото
"Путин и Зеленский закончат войну": известный астролог жестко прокололся. Фото
"Путин и Зеленский закончат войну": известный астролог жестко прокололся. Фото

Дело в том, что правка была внесена как раз в тот день, когда в Офисе Зеленского официально сообщили: саммит в "нормандском формате", где должны встретиться президенты Украины и России, состоится 9 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый прокол Росса. Например, в октябре 2016 года он с уверенностью утверждал, что, согласно звездам, президентом США станет Хиллари Клинтон. Очевидно, что небесные тела в тот раз также соврали.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Война на Донбассе
Персоны
Влад Росс Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
Тег
нормандский формат
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
71
80
Смешно
2
Интересно
4
Печально
45
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Фразу «Ну, сколько можно об Украине?» Путин подготовил для разговоров в нормандском формате.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Нашли кого слушать!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махно Володимир
Махно Володимир
да лошара этот ваш Росс. как и все они.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги