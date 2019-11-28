"Путин и Зеленский закончат войну": известный астролог жестко прокололся. Фото

Украинский астролог Влад Росс жестко прокололся в сети со своим очередным предсказанием касательно судьбы Донбасса.

Так, 10 ноября на своей странице в Facebook он с уверенностью анонсировал следующее: "26 ноября Путин и Зеленский договорятся об окончании войны между Россией и Украиной!".

Отметим, что это было публичное заявление, сделанное в форме абсолютного утверждения (ни о каких "якобы" и "возможно" речь не идет).

Влад России прокололся с предсказанием о Зеленском

Затем, как следует с истории правок данной публикации, 15 ноября Росс резко изменил прогноз. В частности, он исправил дату с 26 ноября на 9 декабря.

Дело в том, что правка была внесена как раз в тот день, когда в Офисе Зеленского официально сообщили: саммит в "нормандском формате", где должны встретиться президенты Украины и России, состоится 9 декабря.

Как сообщал OBOZREVATEL, это не первый прокол Росса. Например, в октябре 2016 года он с уверенностью утверждал, что, согласно звездам, президентом США станет Хиллари Клинтон. Очевидно, что небесные тела в тот раз также соврали.

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