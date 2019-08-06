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"Ящик Пандоры открыт": генерал призвал Украину разработать смертоносные ракеты

1.8т Читать материал на украинском

Выход из Договора по ракетам средней и меньшей дальности (ДРСМД) выгоден как России и Соединенным Штатам, так и Украине.

Сделав такой шаг, Москва и Вашингтон "открыли ящик Пандоры", заявил OBOZREVATEL экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко.

Комментируя заявление президента России Путина, обвинившего США в выходе из ДРСМД, генерал заметил: "Цель такого заявления – во-первых, в очередной раз обвинить американцев, во-вторых, продемонстрировать элементы миротворчества и, в-третьих, подспудно намекнуть, дескать, давайте передоговариваться".

Владимир Путин, Дональд Трамп

Владимир Путин, Дональд Трамп

Официальный сайт президента РФ

По мнению Романенко, США заинтересованы в выходе из ДРСМД не меньше, чем Россия. "Они тоже заинтересованы в том, чтобы развивать вооружения и получать дивиденды по безопасности. Поэтому они тоже совершенствуют свое ракетное оружие, обвиняя Россию в том, что они нарушают договор".

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Генерал добавил: в этом вопросе немаловажную роль играет и экономический аспект. "Американцы понимают, что, если будет гонка вооружений, то, скорее всего, россияне надорвутся", – сказал он.

И, наконец, взаимные обвинения, заявления о намерении выйти из ДРСМД и, собственно, выход играют на руку и Путину, и Трампу, - убежден генерал. "Это способствует поднятию имиджа лидера, это нужно обоим, но у Трампа выборы в следующем году", – заметил он.

Вместе с тем Романенко подчеркнул: де-факто отменив ДРСМД, "воспитывая друг друга, они открыли ящик Пандоры".

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В частности, он напомнил о том, что ДРСМД сдерживал и Украину от производства ракет, дальность которых превышает 300 километров. В сегодняшних же условиях Украина получила моральное право не следовать этому запрету. "Надо набираться смелости, политической жесткости, силы и заявлять, что в условиях войны мы не будем ограничивать свои ракеты дальностью 300 километров", – подчеркнул генерал.

Как писал OBOZREVATEL, Путин обвинил США в том, что их выход из Договора по ликвидации ракет средней и малой дальности якобы поставил мир перед новой не сдерживаемой гонкой вооружения.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персоны
Игорь Романенко Владимир Путин Дональд Трамп
Место
Россия
Тег
ракеты
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CARGO 100
CARGO 100
"Ящик Пандоры открыт" ... Не по вашу "душу", генерал. Могут в нём и "захлопнуть" ... Случайно, без умысла ...
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Такого как Молот полного сил, такого как молот, что рагуль убил..
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Когда читаю высказывания этого бывшего начальника генерального штаба, то всегда возникает один и тот же вопрос:" Его просто из армии уволили или комиссовали?"
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