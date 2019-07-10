Тайная сделка Путина с США: генерал предупредил Украину

Между президентом США и президентом Российской Федерации могут существовать "сепаратные договоренности" в отношении Украины.

"Я не исключаю, что у Путина были какие-то договоренности с Трампом", – сказал OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

В этом контексте он напомнил о том, как президент США заявил о том, что "Крым российский, потому что там говорят по-русски". "Конечно, потом эти вещи дезавуировали, известна позиция и его партии, и Конгресса, и официального Вашингтона – о том, что аннексия Крыма и временная оккупация Донбассе не признается. Но в большой геополитике есть много непубличных вещей", – заметил генерал.

Владимир Путин, Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке Официальный сайт президента РФ

По его мнению, наибольшей угрозой является то, что "про Украину говорят без Украины", как это было, например, "на последнем саммите G20 и перед этим на переговорах в формате Россия-Франция-Германия". "Это недопустимо. Есть угроза определенных сепаратных договоренностей во вред национальным интересам Украины", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину" Путин заявил о том, что якобы в 2014 году достиг договоренностей по Украине с президентом США Обамой. В чем состояли эти договоренности, он не уточнил.

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