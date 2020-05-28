Путин хотел разделить Украину по Днепру к 2020 году – генерал

Президент страны-агрессора России Владимир Путин хотел в 2020 году поделить Украину по Днепру и захватить ее новые территории.

Это он планировал сделать, в частности, чтобы украинская сторона вновь пошла на уступки Кремлю. Об этом в комментарии "Фактам" заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, в течение прошлого года глава РФ вместе со своим Генштабом, политическими и военными аналитиками пытались "дипломатическим путем навязать Украине свои правила игры". Речь идет о подписании соглашения с поддерживаемыми Россией террористами на Донбассе. Но поскольку дипломатические попытки эффекта не дали, подчеркнул Романенко, у Путина "оставался только силовой вариант".

"Путин хотел разделит Украину по Днепру" – генерал-лейтенант Романенко

"Такое уже случалось, когда после вооруженной агрессии со стороны РФ Украина вынуждена была подписывать договоры, выгодные Путину. Так, например, было после Иловайска в августе 2014 года, когда в котле погибло большое количество украинских военных. После Дебальцево в феврале 2015-го ситуация была еще хуже", – пояснил экс-замначальника Генштаба ВСУ.

Он отметил, что именно поэтому российский лидер "планировал на весну очередное военное обострение в Украине". Чтобы, к примеру, поставить ультиматум: украинская сторона должна принять все законы, которые бы устраивали РФ, иначе та будет продолжать военную агрессию.

"Для этих целей россияне вполне могли зайти на территорию Украины, захватив восточные и южные области. Скорее всего, могли разделить нашу страну по Днепру для того, чтобы попытаться еще раз создать "Новороссию". А потом, дескать, вы кувыркайтесь, как хотите. Исходя из мощи вооруженных сил РФ, они вполне это могут сделать", – считает Романенко.

Причем после такого "захвата", добавил он, на переговорах в Минске с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии украинская сторона "была бы вынуждена согласиться на разведение войск". По мнению генерал-лейтенанта, подобное "победоносное шествие по Украине" в Кремле планировали завершить к параду Победы.

"И затем с позиции силы диктовать миру свои условия", – подытожил Романенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший сокурсник лидера РФ Владимира Путина Юрий Швец считает, что российские вооруженные силы не способны начать не то, что полномасштабную Третью мировую войну, они не смогут справиться даже с крупным локальным конфликтом.