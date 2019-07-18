"Путин хочет весь Донбасс!" Портников указал на тревожный сигнал для Украины

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства является сигналом для пророссийских сил.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге "Путин хочет контролировать весь Донбасс" на Еспресо, обратив внимание на то, что документ подписан как раз накануне украинских парламентских выборов.

"Этот указ… является четким сигналом пророссийским силам. И одновременно напоминанием о том, что война и дезинтеграция Украины будет продолжаться", – написал он.

"Новый указ Путина создает для российского президента отличные возможности маневра и выбора дальнейшей судьбы враждебного государства, которое глава соседней страны хочет уничтожить. Путин может выбрать, например, вариант "восстановления территориальной целостности народных республик", о чем неоднократно говорилось и в Донецке, и в Луганске. При этом освобождать будут не просто территории, будут помогать российским гражданам", – подчеркнул журналист.

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По его словам, есть и другой вариант, более мирный – объединение Донбасса и создание автономии, населенной гражданами соседней России.

"После этого на будущем Украины, ее европейской интеграции и благополучии можно будет поставить жирный крест. А избиратели Донбасса из бывших избирателей Януковича или Зеленского превратятся просто в избирателей Путина. Ну или Медведева", – добавил Портников.

Он уточнил, что пока сложно сказать, какой вариант – отторжения всей территории Донбасса от Украины или "впихивания" оккупированной части с тем, чтобы она поглотила и подчинила себе остальной Донбасс – выберет Путин.

"Однако очевидно, что российский президент и его сторонники в Киеве действуют по четкому плану, которого нет у украинской власти и общества. Уже не раз приходилось писать, что Украина вообще выживала главным образом благодаря кремлевским ошибкам. Если Путин перестанет ошибаться – нам несдобровать", – отметил журналист.

По его словам, избрание новым украинским президентом Владимира Зеленского и неминуемый после парламентских выборов переход власти к виртуальной партии "Слуга народа" и олигархическим группировкам создает для российского президента небывалое окно возможностей.

"Что думает президент Украины об окончании войны, мы в очередной раз услышали вчера – Зеленский вообще не понимает, почему эта война началась и каковы ее цели. Кто будет противостоять России в исполнительной власти, мы вообще не знаем. Общество деморализовано и зависит от иллюзий люмпенизированной части электората. При этом люди просто не хотят замечать очевидных фактов – таких, как вот этот путинский указ. И понять, что такими вещами не шутят", - заключил Портников.

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