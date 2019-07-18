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"Путин хочет весь Донбасс!" Портников указал на тревожный сигнал для Украины

1.9т Читать материал на украинском

Подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства является сигналом для пророссийских сил.

Такое мнение высказал журналист Виталий Портников в блоге "Путин хочет контролировать весь Донбасс" на Еспресо, обратив внимание на то, что документ подписан как раз накануне украинских парламентских выборов.

"Этот указ… является четким сигналом пророссийским силам. И одновременно напоминанием о том, что война и дезинтеграция Украины будет продолжаться", – написал он.

"Новый указ Путина создает для российского президента отличные возможности маневра и выбора дальнейшей судьбы враждебного государства, которое глава соседней страны хочет уничтожить. Путин может выбрать, например, вариант "восстановления территориальной целостности народных республик", о чем неоднократно говорилось и в Донецке, и в Луганске. При этом освобождать будут не просто территории, будут помогать российским гражданам", – подчеркнул журналист.

Путин упростил получение паспортов для Донбасса

Путин упростил получение паспортов для Донбасса

коллаж

По его словам, есть и другой вариант, более мирный – объединение Донбасса и создание автономии, населенной гражданами соседней России.

"После этого на будущем Украины, ее европейской интеграции и благополучии можно будет поставить жирный крест. А избиратели Донбасса из бывших избирателей Януковича или Зеленского превратятся просто в избирателей Путина. Ну или Медведева", – добавил Портников.

Он уточнил, что пока сложно сказать, какой вариант – отторжения всей территории Донбасса от Украины или "впихивания" оккупированной части с тем, чтобы она поглотила и подчинила себе остальной Донбасс – выберет Путин.

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"Однако очевидно, что российский президент и его сторонники в Киеве действуют по четкому плану, которого нет у украинской власти и общества. Уже не раз приходилось писать, что Украина вообще выживала главным образом благодаря кремлевским ошибкам. Если Путин перестанет ошибаться – нам несдобровать", – отметил журналист.

По его словам, избрание новым украинским президентом Владимира Зеленского и неминуемый после парламентских выборов переход власти к виртуальной партии "Слуга народа" и олигархическим группировкам создает для российского президента небывалое окно возможностей.

"Что думает президент Украины об окончании войны, мы в очередной раз услышали вчера – Зеленский вообще не понимает, почему эта война началась и каковы ее цели. Кто будет противостоять России в исполнительной власти, мы вообще не знаем. Общество деморализовано и зависит от иллюзий люмпенизированной части электората. При этом люди просто не хотят замечать очевидных фактов – таких, как вот этот путинский указ. И понять, что такими вещами не шутят", - заключил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент России Владимир Путин подписал указ, который упростил получение российского гражданства для всех жителей Донецкой и Луганской областей, а не только неподконтрольных Украине "Л/ДНР".

  • В СНБО рассказали, что запланировали в ответ секретные меры, подробности которых защищены государственной тайной.

  • В свою очередь Зеленский осудил решение Путина по паспортам РФ для жителей Донбасса.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Виталий Портников Владимир Путин
Место
Украина
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Надо было объединять страну, а не разделять на сторонников русского мира и еврооптимистов. Портникова надо судить за сепаратизм, а также всю Петину свору
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Не только Донбасс, а ещё Харьков, Одессу и Мариуполь у чубатой сволочи заберёт!
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