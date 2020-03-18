"Путин хочет развалить Украину": эксперт предупредил о пяти этапах

Президент России Владимир Путин не намерен отказываться от своей технологии развали Украины, которая состоит из пяти этапов.

Более того, он уже начал реализацию своего плана и пытается его навязать нашей стране. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал юрист, советник инициативы "Друзья Украины" Фонда "США-Украина" Богдан Устименко.

Минские соглашения

"Через "Минск" Россия внаглую заставляет Украину принять новую Конституцию. Нет, это не шутка, так написано в чудесных Минских соглашениях. С помощью такого шага Владимир Путин хочет реализовать свою давнюю мечту – фактически трансформировать Украину из унитарного государства в федерацию с последующим развалом нашей страны на несколько частей. Так ему будет легче всеми нами управлять. "Разделяй и властвуй", как сказал один из великих", – изложил суть первого этапа плана Путина Устименко.

Проведение выборов на Донбассе

По словам эксперта, Россия намерена добиться этого по новому, разработанному ею самой закону. Таким образом, страна-агрессор обеспечит проход в местные советы исключительно пророссийских депутатов.

Владимир Путин "24 канал"

Узаконенные террористы

Устименко предупредил, что в соответствии с новым путинским укладом, на Донбассе будут созданы свои "правоохранительные органы", на которые центральная украинская власть влиять не сможет. Речь идет и о "судах", и о "прокуратуре", и о "народной милиции".

"Мертвая" граница

"Путин настаивает на фактическом отсутствии охраняемой границы между "Л/ДНР" и Российской Федерацией, называя это "трансграничным сотрудничеством" с регионами России", – раскрыл предпоследний шаг оккупантов, направленный на развал украинского государства, собеседник.

Полная оккупация за деньги украинцев

Устименко считает, что все задумки Путина будут оплачены из карманов украинских граждан – за счет Госбюджета.

"То есть, мы развалим сами себя за свои же деньги. Это так по-чекистски, не правда ли?! Вывод: нам категорически нельзя допустить реализацию Минских соглашений. Или впереди свободолюбивых украинцев ждет чекистско-крепостное право Путина. Мы все должны наконец-то осознать, что путинский режим не хочет мира в Украине. Чекисты хотят разрушить Украину и уничтожить всех свободных людей, что они и делали десятки лет в СССР", – сделал вывод эксперт, добавив, что при таком сценарии пострадают не только простые украинцы, но даже и олигархи с украинскими политиками, которых захватчики лишат денег и власти.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Устименко объяснил, что президент России Владимир Путин пытается использовать Минские соглашения как инструмент для принуждения Украины к капитуляции. Это необходимо ему для того, чтобы избежать ответственности за вторжение на территорию чужого государства, что является неоспоримым юридическим фактом.

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