Путин "хлопнет дверью" в Крыму и на Донбассе: прогноз

Власти России сейчас озабочены не тем, как удержать оккупированные Крым и Донбасс, а тем, как спасти экономику от краха.

Об этом в эфире ObozTV заявил военный эксперт Юрий Колесников.

Военный эксперт оценил шансы на повторение после футбольного чемпионата мира-2018 событий 2014 года, когда после Олимпиады в Сочи Россия оккупировала часть Украины.

"Все, что может сделать Путин - это дембельский аккорд - сначала на Донбассе, потом в Крыму, потом в Абхазии и в Южной Осетии. Условно говоря, Россия очень громко хлопнет дверью", - считает Колесников.

По его мнению, чемпионат мира призван отвлечь внимание россиян от сложившейся вокруг РФ ситуации.

"Они собираются заработать определенную сумму денег, поскольку зрители привезут на чемпионат валюту. Фактически все действия российского правительства сейчас направлены на аккумуляцию какой угодно валюты. Они даже санкции используют, чтобы олигархи начали возвращать деньги в середину РФ", - отметил Колесников.

"Единственная их цель - максимально сберечь деньги, а потом "как-то вернем по-тихому Донбасс, вернем по-тихому Крым..." – подытожил эксперт.

Как сообщал "Обозреватель", ранее европейский философ Филипп де Лара предположил, что Владимир Путин намерен реализовать имперскую идею "третьего Рима".