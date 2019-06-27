"Путин — х*йло! Что не ясно?" Собравшийся в Раду Притула публично унизил главу РФ

Украинский шоумен Сергей Притула публично оскорбил президента России Владимира Путина.

В интервью программе "Вікна" с комиком сыграли с ассоциации. Услышав фамилию главы страны-агрессора, Притула уточнил, можно ли ругаться, ведь это попадет в эфир.

Услышав утвердительный ответ, он засмеялся и заявил: "Путин Путин — х*йло! Что не ясно?" Именно это слово приобрело наибольшую популярность в украинском обществе по отношению к Путину.

Путин и Притула obozrevatel

Как сообщал OBOZREVATEL, о решении пойти в политику Притула сообщил украинцам 8 июня. Он присоединился к партии Святослава Вакарчука "Голос".

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