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"Путин — х*йло! Что не ясно?" Собравшийся в Раду Притула публично унизил главу РФ

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Украинский шоумен Сергей Притула публично оскорбил президента России Владимира Путина.

В интервью программе "Вікна" с комиком сыграли с ассоциации. Услышав фамилию главы страны-агрессора, Притула уточнил, можно ли ругаться, ведь это попадет в эфир.

Услышав утвердительный ответ, он засмеялся и заявил: "Путин Путин — х*йло! Что не ясно?" Именно это слово приобрело наибольшую популярность в украинском обществе по отношению к Путину.

Путин и Притула

Путин и Притула

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Как сообщал OBOZREVATEL, о решении пойти в политику Притула сообщил украинцам 8 июня. Он присоединился к партии Святослава Вакарчука "Голос".

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Персоны
Сергей ПритулаВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Партия Вакарчука "Голос"
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Gamon Slavik
Gamon Slavik
Все знают про путю песню?
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
У Сереги правильный ассоциативный ряд сложился. У большинства украинцев - он аналогичный, этот ряд.
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Дивись, вже ти хрипиш, а він собі йде вперед І гавкоту твого зусім не помічає ". "Ех, ех! - їй Моська відповідає. - Ото ж бо мені і духу надає, Що я, зовсім без бійки, Можу потрапити у великі забіяки. Нехай же говорять собаки: "Ай, Моська! Знать, вона сильна, Що гавкає на Слона! "
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Борисс Робот
Борисс Робот
Попович Дмитрий, продолжай гавкать... у тебя неплохо получается...
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