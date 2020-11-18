Путин готовится уйти в отставку, – Гордон

Таша Адамович Политика 13:50, 18.11.2020

Президент Российской Федерации Владимир Путин, возможно, готовится уйти из власти.

Об этом в эфире канала "Украина 24" 17 ноября сказал украинский журналист Дмитрий Гордон. Он обратил внимание на определенные документы российской власти.

"Первый уже утвердили – о пожизненном сенаторстве российских президентов, гарантиях членов их семей и лично их. Из того, что я видел – запрещено сажать, запрещено допрашивать. Это дает возможность сказать, что Путин готовит уход", – подчеркнул журналист.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что слухи о болезни и возможном уходе из власти Путина активно распространяются в прессе. Однако проверить эту информацию невозможно. Косвенным свидетельством могут служить отдельные политические события в России. Например, срочное решение вопроса о пролонгации власти Путина.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Житомире от COVID-19 умерла молодая преподавательница: накануне заявляла о недостатке кислорода

Арахамия заявил, что законопроект для предпринимателей провалили специально

"В Беларуси – полнейший террор": как Лукашенко цепляется за власть и почему стал токсичным для Путина

Умирают, не дожидаясь тестов, но маски носить не хотят: как COVID-19 поглощает Одессу. Эксклюзив

Нардеп Федина покинула прямой эфир после скандала: не знаю, какая муха ужалила Вересня. Видео