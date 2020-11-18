Путин готовится уйти в отставку, – Гордон
По предположению западных СМИ, 68-летний президент России якобы страдает болезнью Паркинсона
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Президент Российской Федерации Владимир Путин, возможно, готовится уйти из власти.
Об этом в эфире канала "Украина 24" 17 ноября сказал украинский журналист Дмитрий Гордон. Он обратил внимание на определенные документы российской власти.
"Первый уже утвердили – о пожизненном сенаторстве российских президентов, гарантиях членов их семей и лично их. Из того, что я видел – запрещено сажать, запрещено допрашивать. Это дает возможность сказать, что Путин готовит уход", – подчеркнул журналист.
Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что слухи о болезни и возможном уходе из власти Путина активно распространяются в прессе. Однако проверить эту информацию невозможно. Косвенным свидетельством могут служить отдельные политические события в России. Например, срочное решение вопроса о пролонгации власти Путина.