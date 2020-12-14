Путин готовится к жестким торгам с США, – Климкин

Бывший глава Министерства иностранных дел Павел Климкин считает, что у украинской власти нет единства относительно планов по Донбассу. При этом президент РФ Владимир Путин уже готовится к жестким торгам с США.

В эфире канала "Украина 24" он отметил, что не видит планов по решению конфликта на Донбассе, поскольку в стране также не ведется честного диалога с обществом.

"Поскольку каждый украинец должен знать, это же вопрос существования, а не вопрос какой-то забавной политики – никакого движения вперед не будет. Это, к сожалению, очень хорошо понимают и в Москве, и хорошо понимают наши друзья и партнеры. Поэтому сейчас все находится в состоянии полустагнации", – сказал Климкин.

Он отметил, что все ожидают новую американскую администрацию, прекрасно понимая, что основные рычаги в руках Вашингтона.

"Все ожидают, как Вашингтон построит свою стратегию, как он ее будет обсуждать с ЕС. А потом начнется торговля, очень жесткая. Путин к ней готовится. Причем готовится очень активно, назначает... Лоббисты ходят Вашингтоном оптом и в розницу", – сказал Климкин.

Политик считает, что Донбасс для Путина является разменной картой.

"Предметом торгов будет точно не Донбасс, поскольку для Путина Донбасс – это разменная карта, разменная монета. Предметом торгов будут ключевые вопросы для Путина – это стратегическая стабильность, энергоносители, санкции и Украина как таковая. Для нас вопрос Донбасса – это вопрос существования и возвращения как такового, а для Путина – разменная карта, не больше", – добавил Климкин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент РФ Владимир Путин может принять решение о выходе российских войск с Донбасса в случае договоренности на более широком уровне, чем российско-украинский диалог. Такое мнение выразил бывший иностранных дел Украины Павел Климкин.