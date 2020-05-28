Путин готовил масштабный план захвата стран Балтии: что помешало

Весной 2020 года глава России Владимир Путин планировал военное вторжение в страны Балтии и очередной захват чужих территорий.

При этом спасла Европу от российской агрессии начавшаяся пандемия коронавируса. Такое убеждение в интервью "Фактам" высказал бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Он подчеркнул, что к активным военным действиям страна-агрессор готовилась по меньшей мере последние три года. Тогда как сценарий захвата балтийских стран "в деталях отрабатывался на военных учениях", которые происходили в РФ в апреле.

Романенко заявил, что Путин готовил захват стран Балтии к весне 2020 года

"Планировалась операция по развертыванию масштабных военных учений на границе какого-либо государства, наращиванию там сил и захвату чужих территорий. Пока США или войска НАТО разворачивали бы собственные вооруженные силы, Россия бы уже зашла на территорию условной Латвии, там закрепилась и начала бы выдвигать требования", – заявил генерал-лейтенант.

По его словам, российский лидер, известный своей "любовью к знаковым датам", намеревался начать эту масштабную спецоперацию к 9 мая.

"Путину хотелось в этом году завершить свое победоносное шествие по Украине и Прибалтике к параду Победы. Чтобы потом с позиции силы диктовать миру свои условия. Но эскалации конфликта в Европе удалось избежать. Помешал коронавирус", – констатировал Романенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этом же интервью генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что президент страны-агрессора России Владимир Путин хотел в 2020 году поделить Украину по Днепру и тоже захватить ее новые территории.