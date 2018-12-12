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''Путин, это война'': Порошенко сделал мощное заявление. Опубликовано видео

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Президент Украины Петр Порошенко назвал нападение российских военных на украинские корабли недалеко от Керченского пролива войной.

"Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", — заявил он в эфире Fox News.

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По его словам, реакция всего мира на инцидент была достаточно решительной.

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия Путина, нам необходимо действовать", — добавил Порошенко.

Президент подчеркнул необходимость присутствия НАТО в Черном море, чтобы предотвратить его оккупацию и захват Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявлял, что российским судам нужно запретить вход в европейские и американские порты из-за агрессии против Украины, потому что Кремль таким образом противостоит всему миру.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хуйло себе параша отрастила Да и давай им всему миру угрожать Так подхуйловые людей всех насмешили Тем карликом им разве что в навоз совать)))
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Порошенко похож на "погремушку", везде ездит, везде голосит, но на деле, ни чего не делает, а только просит грошей ...
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Питон Каа
Питон Каа
Вежливый все таки у Украины президент. Своего врага мистером называет. Но я так понял, что он все таки объявил России войну, или нет?
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