''Путин, это война'': Порошенко сделал мощное заявление. Опубликовано видео

Президент Украины Петр Порошенко назвал нападение российских военных на украинские корабли недалеко от Керченского пролива войной.

"Мистер Путин, это акт агрессии. Мистер Путин, это война. Это не шутки, не инцидент, и не кризис. Потому что ваши регулярные войска под российским флагом совершили нападение на украинское военное судно в международных водах. Нет никаких других объяснений", — заявил он в эфире Fox News.

По его словам, реакция всего мира на инцидент была достаточно решительной.

"Но это заявления, это только слова, а в ответ на действия Путина, нам необходимо действовать", — добавил Порошенко.

Президент подчеркнул необходимость присутствия НАТО в Черном море, чтобы предотвратить его оккупацию и захват Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявлял, что российским судам нужно запретить вход в европейские и американские порты из-за агрессии против Украины, потому что Кремль таким образом противостоит всему миру.