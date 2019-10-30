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30 октября • обновлено в 22:27
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Путин едко высказался о скандале с Зеленским в Золотом

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Глава РФ Владимир Путин высказался о словесной перепалке президента Украины Владимира Зеленского с добровольцами в Золотом.

"Я не думаю, что я вправе давать оценки действиям президента Украины, особенно в его контактах с националистами. Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож, но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать", - заявил Путин.

По словам главы РФ, он затрудняется сказать, насколько правильно Зеленским была выбрана форма общения "на линии соприкосновения уговаривать людей, которые отказываются подчиняться его приказам".

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"Вопрос в том, доведёт он до конца то, что было сказано им публично, и то, что он сам считает целесообразным сделать", - добавил он.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Напомним, недавно Зеленский поскандалил с добровольцами в Золотом, где в результате состоялось разведение войск. OBOZREVATEL разбирался в том, чего ждать дальше на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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