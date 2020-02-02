"Путин дорого платит за Донбасс!" Порошенко заявил о поражении Кремля в Украине

Вооруженные силы Украины, которые были созданы практически "с нуля", заставили страну-агрессора платить высокую цену за развязанную войну на Донбассе.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью главному редактору издания Euractiv Георгию Готев.

"Когда я был избран президентом, в Украине вообще не было армии. Сегодня мы имеем одну из самых эффективных и одну из самых опытных армий Европы, и мы тратим более 6% нашего ВВП на развитие сектора. И результаты этого Путин четко понимает, но безусловно нам очень трудно бороться против крупнейшей военной машины Европы", – заметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко

"Сейчас мы демонстрируем, что Путин платит гораздо более высокую цену за принятие решения продолжить наступательную операцию на Донбассе", – подчеркнул Порошенко.

"Сейчас очень важно, что весь мир понимает, что это российская агрессия против суверенного и независимого государства. Россия также теряет тысячи своих солдат на украинском поле боя, и в этой ситуации, безусловно, Путин не готов, поскольку это опасно для стабильности внутри РФ", – убежден пятый президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявлял, что для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях Украине нужна международная миротворческая миссия ООН, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе.

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