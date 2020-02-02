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2 февраля • обновлено в 18:51
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"Путин дорого платит за Донбасс!" Порошенко заявил о поражении Кремля в Украине

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Вооруженные силы Украины, которые были созданы практически "с нуля", заставили страну-агрессора платить высокую цену за развязанную войну на Донбассе.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко заявил в интервью главному редактору издания Euractiv Георгию Готев.

"Когда я был избран президентом, в Украине вообще не было армии. Сегодня мы имеем одну из самых эффективных и одну из самых опытных армий Европы, и мы тратим более 6% нашего ВВП на развитие сектора. И результаты этого Путин четко понимает, но безусловно нам очень трудно бороться против крупнейшей военной машины Европы", – заметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

"Сейчас мы демонстрируем, что Путин платит гораздо более высокую цену за принятие решения продолжить наступательную операцию на Донбассе", – подчеркнул Порошенко.

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"Сейчас очень важно, что весь мир понимает, что это российская агрессия против суверенного и независимого государства. Россия также теряет тысячи своих солдат на украинском поле боя, и в этой ситуации, безусловно, Путин не готов, поскольку это опасно для стабильности внутри РФ", – убежден пятый президент Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко заявлял, что для восстановления территориальной целостности и суверенитета на временно оккупированных территориях Украине нужна международная миротворческая миссия ООН, которая обеспечит установление контроля над границей до начала политического процесса в этом регионе.

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
война армия
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Что-то хреновое какое-то у Кремля поражение. Поражение якобы у Кремля, а валят пачками чубатых вышиватников-небратьев))) Как так-то?
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1
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Крым Андрей
Крым Андрей
Гы)) Перефразируя классика: "То, что вы ещё существуете в нынешнем виде, не ваша заслуга, а наша недоработка" и ВСУ к этому не имеет никакого отношения.
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2
1
Верстовский Сима
Верстовский Сима
Тільки завдяки Порошенко Україна не завойована ХЙЛОМ як Грузія за 8 днів,при Порошенко Україна зміцнилась зробила великий крок до ЕС і НАТО.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Верстовский Сима, бу-га-га! А с какой целью вас завоёвывать, чудик? Чтобы накормить? Нах вы упёрлись путину?
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0
0
Юг Руси
Юг Руси
Верстовский Сима, из твоего хрюканья, понял - "Укроина не завойёвана", "Грузия", "8 днив" - Это ты о грузино-российском конфликте! В том то и дело, что в Грузии были российские в0йска! А на Укроине - шахтёры вас гандошат!
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