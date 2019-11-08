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8 ноября • обновлено в 19:16
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"Путин должен взять в рот!" Соколова предложила новые условия "нормандского формата"

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Телеведущая и журналистка Янина Соколова подготовила новый текст Нормандского меморандума, в котором указала только одно условие для российской стороны.

"Россия готова идти на переговоры, но только если не придется идти ни на какие уступки... Удобно. Вы во всем виноваты, мы вообще ни при чем. Подписываем", с иронией отметила она в эфире "Вечера с Яниной Соколовой". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Янина Соколова выдвинула предложение Путину

Янина Соколова выдвинула предложение Путину

В связи с этим журналистка озвучила такой текст:

"- Мы признаем Крым и Донбасс российским.

- Мы признаем себя виновными в развязании войны.

- Мы не требуем репараций.

- Мы признаем, что Россия - супердержава и наш старший брат, закрепляем это в Конституции.

- От России требется только одна маленькая формальность: "Путин при подписании должен взять в рот яички Яременко!".

После этого Соколова пошутила, что российский президент мог бы выполнить такую "мелочь", ради спокойствия российского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова ранее жестко затроллила народного депутата Украины от "Слуги народа" Богдана Яременко из-за громкого секс-скандала. Она предложила вынести вопрос его сексуальных предпочтений на референдум вместе с вопросом русского языка.

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Янина Соколова Владимир Путин
Место
Украина
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
что за хрень оно несёт?
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