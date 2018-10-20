МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Блоги - Новости политики

Виталий Портников
Виталий Портников
Журналист, публицистВсе статьи автора

Путін даремно чекає на наступного президента України

26.3тЧитать материал на украинском

Під час свого виступу на Валдайському дискусійному клубі президент Росії Володимир Путін заявив, що про якусь нормалізацію відносин з Україною може йти мова тільки вже з наступною українською владою після закінчення виборчого циклу 2019 року. Отже, із чинним українським президентом Петром Порошенком Путін ні про що ані розмовляти, ані домовлятися не збирається – і це слід знати всім, хто цікавиться, чи вдасться розв’язати конфлікт на Донбасі, ввести миротворців і навіть зібрати "нормандський" саміт, пише Віталій Портніков для "Радіо свобода".

Зліва направо: канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін, Франція, 6 червня 2014 року

Зліва направо: канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент України Петро Порошенко і президент Росії Володимир Путін, Франція, 6 червня 2014 року

Такий російський підхід не є чимось новим. 1994 року у Москві не приховували, що не збираються ні про що домовлятися з чинним президентом Леонідом Кравчуком і відкрито висловлювали підтримку його головному конкуренту Леоніду Кучмі. Коли Кучма переміг на виборах, його протягом декількох років шантажували, відкладали підписання "великого договору" між двома країнами і державний візит Бориса Єльцина – тільки щоб Київ погодився на збереження російської військової бази у Севастополі. Незважаючи на близькі особисті стосунки Кучми з сім’єю Єльцина і Віктором Черномирдіним, "різновекторна" зовнішня політика другого президента України викликала в Кремлі вічні підозри.

Новости
Почему в Кремле для теракта выбрали Керчь

Тільки наприкінці правління послабленого скандалами Кучму вдалося змусити підписати угоду про входження України до Євразійського економічного простору – але документ був негайно заблокований урядом на чолі з "наступником" Віктором Януковичем. Проте, Москва за підказкою своєї довіреної особи Віктора Медведчука чекала на перемогу Януковича – щоб про все з ним домовитися.

Путін особисто приїжджав до Києва агітувати за Януковича, а коли через Майдан 2004 року не дочекався – вирішив бойкотувати нового президента Віктора Ющенка і домовлятися з його наступником. Наступник – той же Янукович – з’явився 2010 року і його відразу стали шантажувати цінами на газ, щоб домогтися продовження терміну збереження російської військової бази в Севастополі.

Новости
Комедия в исполнении Путина

Однак в повну залежність від Москви Янукович потрапив тільки на тлі Майдану 2013–2014 років і розкрадання української економіки і скарбниці власним оточенням. Але ця повна залежність привела до краху самого Януковича. І тепер Путіну залишається тільки бажати поразки Порошенка – щоб домовлятися вже з його наступником.

Три колишні президенти України Леонід Кучма (ліворуч), Леонід Кравчук (посередині) і Віктор Ющенко (праворуч) під час спільної прес-конференції щодо створення української помісної православної церкви. Київ, 8 травня 2018 року

Три колишні президенти України Леонід Кучма (ліворуч), Леонід Кравчук (посередині) і Віктор Ющенко (праворуч) під час спільної прес-конференції щодо створення української помісної православної церкви. Київ, 8 травня 2018 року

Путін не дочекається, змінитися повинна Росія

Проте цей короткий історичний огляд переконує, що Росія ніколи ні з ким в Україні домовлятися взагалі-то не збиралася. Кремль або домагався свого шантажем і підкупом – або чекав наступника, щоб його шантажувати або корумпувати. Ніякого іншого уявлення про домовленості з Україною в Москві просто не існує, як не існує і розуміння того, що Україна – це держава, а не бунтівна територія самої Росії.

Саме тому ніяких "домовленостей" з наступним українським президентом Путін не дочекається – тому що йому потрібні не домовленості, а капітуляція. Для домовленостей передусім потрібна взаємоповага, для домовленостей не Україна повинна змінитися, а Росія – її влада і її суспільство.

Новости
Тактика ''выжженной земли'' США против России

Між іншим, я не пишу зараз нічого нового. Я стверджую цю просту істину ось уже 27 років. І помилився я тільки одного разу, в часи Януковича, коли теж стверджував, що ніяких реальних засад для російсько-українського взаєморозуміння просто не існує, тому що Путін вимагає від Януковича не узгодження позицій, а капітуляції.

Янукович "домовився" – тобто капітулював. І за кілька днів був уже в Ростові.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Виталий ПортниковВиталий Портников
Место
Россия
Источник
Источник:Радіо свобода
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
4
5
Смешно
187
Интересно
12
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Tinin Alex
Tinin Alex
Эх выебать бы вас всех хохлов - Да Путинские законы запрещают даже такое гавно как хохлы трогать...Будем ждать смены Путинского режима - и тогда пизда хохлам..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
я вот в раздумьях .... а если Петя вовчика без протокола отловит , вовчику с какого удара кирдык будет, с третьего или пятого ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Doc I
Doc I
Путину надо бояться следующего президента США
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги