ГлавнаяНовости
МоваЯзык
БлогиМир

/Новости политики

Путин дал шанс Зеленскому на Донбассе: заявление

2.3тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что не отвечает на обстрелы, которые ВСУ якобы усилили на Донбассе, чтобы дать шанс новому руководству Украины решить проблему.

Таким образом ответил он на вопрос журналистов после "Прямой линии" в четверг, 20 июня. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почему такая слабая реакция России на усиливающиеся обстрелы, как будто ничего не происходит?" – спросил один из корреспондентов.

Новости
"Должны подумать": Путин вспомнил разговор с Медведчуком о пленных

Путин и Зеленский

Путин и Зеленский

"Вопрос не в слабости либо силе, вопрос в том, что мы хотим дать новому украинскому руководству шанс на то, чтобы все-таки выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления этих вопросов", – ответил российский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин оценил актерские способности президента Украины Владимира Зеленского и назвал его правление трагедией.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин
Место
Россия
Тег
Донбасс
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
18
8
Смешно
4
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рагульнов Мiха
Рагульнов Мiха
А надо не шанс давать....а в башку свидомую ракетами и танками
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel