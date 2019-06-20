Путин дал шанс Зеленскому на Донбассе: заявление

Президент России Владимир Путин заявил, что не отвечает на обстрелы, которые ВСУ якобы усилили на Донбассе, чтобы дать шанс новому руководству Украины решить проблему.

Таким образом ответил он на вопрос журналистов после "Прямой линии" в четверг, 20 июня. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почему такая слабая реакция России на усиливающиеся обстрелы, как будто ничего не происходит?" – спросил один из корреспондентов.

Путин и Зеленский

"Вопрос не в слабости либо силе, вопрос в том, что мы хотим дать новому украинскому руководству шанс на то, чтобы все-таки выйти на траекторию решения проблем, а не усугубления этих вопросов", – ответил российский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин оценил актерские способности президента Украины Владимира Зеленского и назвал его правление трагедией.

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