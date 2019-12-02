Главная Новости
2 декабря • обновлено в 11:17
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Путин – черт": Чичваркин жестко высказался о президенте России

5.7т
Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин за годы своего правления установил в стране тоталитарный строй.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал одиозный российский бизнесмен Евгений Чичваркин. Он отметил, что глава Кремля – один из чертей, которые захватили его родину.

"Черт, конечно. Я не религиозный человек, но в переносном смысле, конечно, черт", – пояснил он.

Новости
У Путина нет шансов: у подлодках России нашли серьезный изъян

Чичваркин рассказал, что определяющим для "отрезвления" стало уголовное дело против нефтяной компании "ЮКОС".

"Когда уехал Березовский и Гусинский (медиа-магнат Владимир Гусинский и миллиардер Владимир Березовский покинули РФ в 2000 году – Ред.), было понятно, что это как-то нездорово, но это еще – плюс-минус. Это вызвало тревогу, но еще было непонятно мне на 100%. Потому что все стремительно богатели, были даже попытки каких-то реформ. Была еще, очень условно, свобода слова. А с делом "ЮКОСа" все встало на свои места. Насколько эта власть будет тоталитарной, насколько свирепой, не было понятно. Но то, что она таковой является, уже было понятно", – поделился бизнесмен.

Владимир Путин

Владимир Путин

При этом он добавил, что степень тоталитаризма Путина еще до конца не известна.

"Мы и сейчас до конца не знаем. И когда они в толпу начнут стрелять, мы тоже, боюсь, не до конца будем знать", – подытожил Чичваркин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Чичваркин рассказал, что в России есть определенные силы, которые заставляют президента Владимира Путина продолжать конфликт на Донбассе.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Евгений Чичваркин Владимир Путин
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
4
279
Смешно
27
Интересно
3
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Чёрт хуже петуха.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Чичварка разбушевалась и нэгодуе! Тоталитарный Путин воровать не даёт! Сатрап! Душитель свободы! Заставляет бизнес работать по закону и платить налоги! Работала Чичварка "по-понятиям", ввозила "серые" телефоны по мутным схемам, не платила пошлины и налоги, косила бабло, а тут на тебе - лавочку прикрыли. Поехала обиженная Чичварка в свободную Англию, пыталась там "мутно" работать, а там тоже Закон есть, пичалька... Бизнеса нет, денюх нет, кушать хоцца, пришлось нашей "обиженке" примкнуть к "неполжывой оппозыции", там за гавкотню свою копеечку получает. Для Украины - самая отличная история, кристально чистый чел, ога...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Евгений Зеленский,ты случайно не родственник В.Зеленского,можешь рассмешить,особенно шутка про путина,который воровать не даёт.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Надеюсь Чичваркин уже на Вукраине?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Мельников Дмитрий,нет, от твою жену с дочерью имеет на роССии,пока ты на Обозе на бутылку зарабатываешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги