"Путин – черт": Чичваркин жестко высказался о президенте России

Президент России Владимир Путин за годы своего правления установил в стране тоталитарный строй.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал одиозный российский бизнесмен Евгений Чичваркин. Он отметил, что глава Кремля – один из чертей, которые захватили его родину.

"Черт, конечно. Я не религиозный человек, но в переносном смысле, конечно, черт", – пояснил он.

Чичваркин рассказал, что определяющим для "отрезвления" стало уголовное дело против нефтяной компании "ЮКОС".

"Когда уехал Березовский и Гусинский (медиа-магнат Владимир Гусинский и миллиардер Владимир Березовский покинули РФ в 2000 году – Ред.), было понятно, что это как-то нездорово, но это еще – плюс-минус. Это вызвало тревогу, но еще было непонятно мне на 100%. Потому что все стремительно богатели, были даже попытки каких-то реформ. Была еще, очень условно, свобода слова. А с делом "ЮКОСа" все встало на свои места. Насколько эта власть будет тоталитарной, насколько свирепой, не было понятно. Но то, что она таковой является, уже было понятно", – поделился бизнесмен.

Владимир Путин

При этом он добавил, что степень тоталитаризма Путина еще до конца не известна.

"Мы и сейчас до конца не знаем. И когда они в толпу начнут стрелять, мы тоже, боюсь, не до конца будем знать", – подытожил Чичваркин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Чичваркин рассказал, что в России есть определенные силы, которые заставляют президента Владимира Путина продолжать конфликт на Донбассе.

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