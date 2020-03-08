"Путин - человек с головой!" Зеленский признался, как на самом деле прошел разговор в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Париже в "нормандском формате".

В интервью The Guardian, которое цитирует пресс-служба президента Украины, Зеленский признался, что договариваться с Путиным "очень сложно".

"Как бы там ни было, мы вернули 111 человек с сентября. Я не говорю, что мы сделали прорыв. Но. Три года не было Нормандского формата. Ситуация была заморожена абсолютно. Через три года мы добились встречи - сейчас вернули 111 человек", - подчеркнул глава государства.

"Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: "идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед. Когда ты видишь, что движения вперед нет, тогда нужно выбирать другую стратегию", - заявил он.

На вопрос, верит ли сам Путин в свои утверждения об "украинских радикалах", или для него это лишь циничный расчет, президент Украины ответил: "Я думаю, он человек с головой. Поэтому когда он говорит о радикалов - это либо навязана ему кем-то информация, в которую он уже сам поверил, или это его стратегия, как вести переговоры. Вот и все".

rbc.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в конце апреля может произойти еще одна встреча в "нормандском формате".

В то же время, Зеленский пригрозил выйти из "минского процесса", если глава РФ Владимир Путин не прекратит войну на Донбассе за год.

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