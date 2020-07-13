Путин будет у власти до смерти, но не президентом, – Пономарев

Бывший депутат российской Государственной Думы Илья Пономарев считает, что президент РФ Владимир Путин будет у власти до смерти, однако вряд ли на нынешнем посту.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL. Пономарев считает, что тот будет сохранять свою власть любой ценой.

"Я думаю, что Путин будет у власти до смерти Путина, да. Вопрос только, во-первых, когда это произойдет и, во-вторых, как будут называться его должности. Я не уверен, что он будет оставаться на должности президента России", – отметил бывший российский политик.

Пономарев предположил, что Путин может стать президентом объединенной страны Беларуси и России.

"Еще что-нибудь может придумать. Но абсолютно неважно, как он будет называться – он будет сохранять власть любой ценой. Для него уже слишком страшно уходить. Только вперед ногами", – подытожил экс-депутат Госдумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию, за которые ранее проголосовали россияне. Среди прочего они позволяют действующему президенту Владимиру Путину еще два раза подряд переизбираться на эту должность.