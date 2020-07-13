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Путин будет у власти до смерти, но не президентом, – Пономарев

Юрий Сергиенко
Политика
1,5 т.
Илья Пономарев считает, что Путин будет при власти до смерти

Илья Пономарев считает, что Путин будет при власти до смерти.

Бывший депутат российской Государственной Думы Илья Пономарев считает, что президент РФ Владимир Путин будет у власти до смерти, однако вряд ли на нынешнем посту.

Об этом он рассказал в интервью OBOZREVATEL. Пономарев считает, что тот будет сохранять свою власть любой ценой.

"Я думаю, что Путин будет у власти до смерти Путина, да. Вопрос только, во-первых, когда это произойдет и, во-вторых, как будут называться его должности. Я не уверен, что он будет оставаться на должности президента России", – отметил бывший российский политик.

Пономарев предположил, что Путин может стать президентом объединенной страны Беларуси и России.

"Еще что-нибудь может придумать. Но абсолютно неважно, как он будет называться – он будет сохранять власть любой ценой. Для него уже слишком страшно уходить. Только вперед ногами", – подытожил экс-депутат Госдумы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в России вступили в силу поправки в Конституцию, за которые ранее проголосовали россияне. Среди прочего они позволяют действующему президенту Владимиру Путину еще два раза подряд переизбираться на эту должность.

РоссияОбнуление ПутинаИлья Пономарев
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