Путин будет "дожимать" Лукашенко, чтобы уничтожить государственность Беларуси, – Портников

Президент России Владимир Путин намерен "дожать" своего белорусского коллегу Александра Лукашенко, чтобы выборы в Беларуси проходили по его сценарию и в результате страна перешла под окончательное влияние РФ.

Таким мнением в блоге на "Еспресо.tv" поделился украинский журналист и публицист Виталий Портников. Отметим, что 30 июня лидеры двух стран встретились в Ржеве.

"Лукашенко нужны от Путина хотя бы какие-то экономические преференции – собственно, на этих подачках он и живет все эти 26 лет. А Путину от Лукашенко нужна... Беларусь. Его цели в отношении этой страны – как, впрочем, и по отношению к Украине – определены и давно артикулированные: "присоединяйтесь к России областями"!" – отметил журналист.

Он пояснил, что "целые области" главе страны-агрессора необходимы для того, чтобы исчезла сама возможность возрождения белорусской или украинской государственности.

"Но если от Украины в результате поглощения оголтелой бандой чекистов и шовинистов еще может остаться кровавый кусок, который Россия не сможет переварить, то от Беларуси не должно остаться ничего. Даже памяти о том, что она была", – считает Портников.

Путин и Лукашенко встретились в Ржеве (РИА Новости)

По его словам, каждый новый этап в развитии этой соседней страны Путин использует для того, чтобы приблизиться к своей цели. Со своей стороны Лукашенко будет "выкручиваться", хотя и очевидно, что он обеспокоен уровнем усталости белорусов от своего правления, активностью оппозиционных кандидатов и экономическими проблемами. Кроме этого, добавил журналист, белорусский лидер понимает, что многие жители его страны – поклонники российских телеканалов и советского прошлого – хотят не просто нового президента, а "нового президента Путина".

"В этой ситуации Путину трудно будет удержаться от соблазна сильно нажать на своего "единственного союзника" и оговорить любую помощь политическими уступками. Конечно, большую часть этих уступок Лукашенко пообещает сделать после выборов. От многих его обещаний, как обычно, останется пустой звук. Но не всех. И так Путин сделает еще один шаг на пути к уничтожению белорусской государственности", – подытожил Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о "нерушимой дружбе" с Россией и обнял Владимира Путина на церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату.