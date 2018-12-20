МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
смартфона на Android Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

''Путин боится'': у Порошенко жестко ответили президенту России

4.8тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве показал, что боится Украину и ее президента Петра Порошенко.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан. Чиновник прокомментировал заявление Путина о том, что инцидент с захватом украинских кораблей в Черном море был провокацией для поднятия рейтинга действующей власти.

"Где идет разговор про Украину, Путин обязательно упомянет слово рейтинг. Как говорил дедушка Фрейд – "никто не может скрыть свое подсознание". В Кремле страшно боятся результатов президентских выборов, изо всех сил ставят на других кандидатов. Им хоть черт с рогами – лишь бы не Порошенко. Думаю, именно об этом говорил Путин на своей пресс-конференции. Правильно, пусть нервничает Путин, его может постичь горькое разочарование", – заявил Рубан.

Новости
''Сколько тратите на Донбасс?'' Украинский журналист забросал Путина острыми вопросами

Комментируя конфликт России и Украины, чиновник отметил, что ресурсы стран несопоставимы, однако наступление Путина потерпело неудачу.

"Проекты "русской весны", "Новороссии" – все захлебнулось. Сейчас Россия изолирована и находится под санкциями", – отметил он.

"Позиция России понятна – ее на днях подчеркнул в дурацком интервью Лавров (глава МИД РФ – ред.). Рассказал, что в Украине "правят нацисты", и другие страсти. Нет иллюзий относительно того, что в России что-то признали или чему-то научились", – добавил чиновник Администрации президента.

Владимир Путин на пресс-конференции в Москве

Владимир Путин на пресс-конференции в Москве

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря в Москве президент России Владимир Путин дал ежегодную большую пресс-конференцию.

В частности, Путин снова открестился от аннексии украинского полуострова Крым, пригрозил Украине ''кровавыми последствиями'' из-за единой церкви и объяснил решение упростить процесс получения гражданства РФ для украинцев.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 18:00 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Путин
Место
Украина
Тег
Администрация Президента
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
7
13
Смешно
21
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Хуйло цыничный лжец, врет падла и глаз не дергается. Даже вжопучленец басурик по вранью ему в подметки не годится. Хотя я по сми ДЫНЫРЫ уже давно не слышал, что бы кто то из мирной ваты от обстрелов откинулся. Ну разве что только в восполенном от ботекса мозге ХУЙЛА. А еще хуйло владимир педофилович, ты отрой фото разрушенного тобой лично Грозного , и сравни их с теперишним Донецком, может тогда в твоем ботексе где то далеко промелькнет мысль, кто же все таки фашист Украинская власть или ты, убица , лжец и чмо.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Русский но не маскаль.
Русский но не маскаль.
Хутинские мрази, завоняли весь обоз. Что пердаки рвуться. Именно по этому Украинцы будут голосовать за пороха.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Suxodrotti Kutakos
Suxodrotti Kutakos
боится ,как голый штанов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
4

Наши блоги