''Путин боится'': у Порошенко жестко ответили президенту России

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в Москве показал, что боится Украину и ее президента Петра Порошенко.

Об этом заявил в эфире ObozTV руководитель главного департамента по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Украины Юрий Рубан. Чиновник прокомментировал заявление Путина о том, что инцидент с захватом украинских кораблей в Черном море был провокацией для поднятия рейтинга действующей власти.

"Где идет разговор про Украину, Путин обязательно упомянет слово рейтинг. Как говорил дедушка Фрейд – "никто не может скрыть свое подсознание". В Кремле страшно боятся результатов президентских выборов, изо всех сил ставят на других кандидатов. Им хоть черт с рогами – лишь бы не Порошенко. Думаю, именно об этом говорил Путин на своей пресс-конференции. Правильно, пусть нервничает Путин, его может постичь горькое разочарование", – заявил Рубан.

Комментируя конфликт России и Украины, чиновник отметил, что ресурсы стран несопоставимы, однако наступление Путина потерпело неудачу.

"Проекты "русской весны", "Новороссии" – все захлебнулось. Сейчас Россия изолирована и находится под санкциями", – отметил он.

"Позиция России понятна – ее на днях подчеркнул в дурацком интервью Лавров (глава МИД РФ – ред.). Рассказал, что в Украине "правят нацисты", и другие страсти. Нет иллюзий относительно того, что в России что-то признали или чему-то научились", – добавил чиновник Администрации президента.

Владимир Путин на пресс-конференции в Москве Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 декабря в Москве президент России Владимир Путин дал ежегодную большую пресс-конференцию.

В частности, Путин снова открестился от аннексии украинского полуострова Крым, пригрозил Украине ''кровавыми последствиями'' из-за единой церкви и объяснил решение упростить процесс получения гражданства РФ для украинцев.

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