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"Путин блефует": в России спрогнозировали отношения с Зеленским

1.8т Читать материал на украинском

В треугольнике президентов США, Украины и России позиция главы РФ Владимира Путина является слабой, однако он может обойти Владимира Зеленского благодаря блефу.

Такое мнение высказал обозреватель российской редакции "Радио Свобода" Ефим Фиштейн.

"У Путина есть козыри. Но все они биты. Он блефует, а Запад делает вид, что боится. По крайней мере, большинство. У Путина очень слабая внутриполитическая позиция. А сильная относительно международная вообще не связана с действиями, а, скорее, с западной реакцией", – отметил он.

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Зеленский, Путин и Трамп

Зеленский, Путин и Трамп

Фиштейн также отметил, что в отношениях трех президентов на многое может повлиять именно Зеленский.

"Я считаю, что здесь многое зависит от самого украинского президента. Если поставит свою игру так, что Трампу будет совершенно ясно то, что выгодно Украине, выгодно и ему, Трампу, выгодно США. Это непростое дело, но это необходимо сделать. Все остальное – не попадает в цель. Трамп играет только с такими правилами игры, где он может получить для самой Америки выгоду. Это пока возможно. Это не гарантировано. Но проблема в том, что Зеленский еще не определился в своем направлении", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп назвал Зеленского "рассудительным" и выразил мнение, что последнему удастся договориться с Путиным.

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Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
Россия
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
Путин блефует,да Путину на этого коротышку насрать,клоун ещё не дорос чтоб с Путиным тягаться.
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Тварей Истребляют Свидомитых
Тварей Истребляют Свидомитых
А зачем ему с клоуном умничать, пусть свидомитая обезьянка напрягается
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Опять какой-то эксперт учит ЗЕ6 Смотри, если ты будешь поступать так, что "что выгодно Украине, выгодно и ему, Трампу, выгодно США
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
то США тебя поддержит! Трампу нужна выгода! В противном случае не жди поддержки США! А *эксперт* из Радио Свобода, агент ЦРУ.
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