"Путин блефует": в России спрогнозировали отношения с Зеленским

В треугольнике президентов США, Украины и России позиция главы РФ Владимира Путина является слабой, однако он может обойти Владимира Зеленского благодаря блефу.

Такое мнение высказал обозреватель российской редакции "Радио Свобода" Ефим Фиштейн.

"У Путина есть козыри. Но все они биты. Он блефует, а Запад делает вид, что боится. По крайней мере, большинство. У Путина очень слабая внутриполитическая позиция. А сильная относительно международная вообще не связана с действиями, а, скорее, с западной реакцией", – отметил он.

Зеленский, Путин и Трамп

Фиштейн также отметил, что в отношениях трех президентов на многое может повлиять именно Зеленский.

"Я считаю, что здесь многое зависит от самого украинского президента. Если поставит свою игру так, что Трампу будет совершенно ясно то, что выгодно Украине, выгодно и ему, Трампу, выгодно США. Это непростое дело, но это необходимо сделать. Все остальное – не попадает в цель. Трамп играет только с такими правилами игры, где он может получить для самой Америки выгоду. Это пока возможно. Это не гарантировано. Но проблема в том, что Зеленский еще не определился в своем направлении", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп назвал Зеленского "рассудительным" и выразил мнение, что последнему удастся договориться с Путиным.

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