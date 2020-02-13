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13 февраля • обновлено в 13:12
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"Путин волнуется и атакует": Волошин назвал цель созыва Совбеза ООН

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Военный эксперт, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Волошин заявил, что инициативу по созыву Совета безопасности ООН можно расценивать как атаку России накануне очередной встречи в нормандском формате.

"Путин пытается привлечь к себе внимание и атакует", – сказал он в комментарии OBOZREVATEL.

По прогнозам эксперта, на заседании Совбеза российская сторона в очередной раз озвучит обвинения в адрес Украины за то, что она якобы не выполняет Минские соглашения. "Кремль работает на опережение. Они попытаются показать, что Украина не заинтересована в урегулировании конфликта на Донбассе, и. фактически, сорвать встречу в нормандском формате", – предположил он.

Владимир Путин, Совбез ООН, коллаж

Владимир Путин, Совбез ООН, коллаж

В этом контексте Волошин заметил, что "на нормандской встрече завязано очень много", в том числе "российско-французские и российско-германские вопросы". Обвинения, которые прозвучат в адрес Путина в Берлине, могут негативно сказаться на отношениях с Европой и, в частности, "могут застопорить "Северный поток-2".

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"У Путина много проблем не только в Украине, не только с нормандским форматом, но и, например, в Сирии. Он спасается и намерен сделать кипиш на уровне Совбеза ООН. Это то же самое, как вор, дебошир, хулиган орет: "Спасите! Избивают!" Тогда обвинения в его адрес будут звучать иначе", – сказал эксперт.

"Но я надеюсь, что на этом заседании Совбеза ООН мировое сообщество даст надлежащую оценку тому, что скажет Путин", - резюмировал он.

Как писал OBOZREVATEL, Россия созвала Совет безопасности ООН на 18 февраля. Заседание будет открытым с участием представителей ОБСЕ. Заявленная цель – анализ выполнения Минских соглашений.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Минские договоренности Война на Донбассе Российско-украинский конфликт Эксклюзив
Персоны
Владислав Волошин Владимир Путин
Место
Украина
Теги
нормандский формат ООН
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Лoxлы боятся, что Путин их в их же собственное дерьмо рылом макнет. Минские как не выполнялись Украиной, так и не выполняются
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Дудко Олег
Дудко Олег
Есть два варианта, зрада или перемога, а потим зрада.
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